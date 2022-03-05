موعد شهر رمضان 2022 في الجزائر، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يبدأ المسلمون في جميع أنحاء الدولي العربية، البحث عن موعد أول يوم في رمضان، فهم ينتظرون حلول الشهر العظيم على أحر من الجمر، كونه يحمل في جعبته الخيرات والأجر والثواب العظم، فهو يعد أفضل شهور السنة، ففيه يتضاعف الأجر والثواب وتزيد صلة الأرحام، ويتفقد المسلمين بعضهم بعضا، وتكثر الصلوات والأدعية الرمضانية بهدف التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، واستثمار الشهر الفضيل بأفضل طريقة ممكنة.

موعد شهر رمضان 2022 في الجزائر

المواطنون في الجزائر يبدؤون منذ اليوم في البحث عن موعد شهر رمضان 2022 في الجزائر، فهم يتجهزون لاستقبال الشهر المبارك، بالزينة والأدعية الروحانية، وإطلاق الألعاب النارية، ولمباشرة أداء الصلوات والعبادات، بهدف تحصيل أكبر عدد من الحسنات واحلالها محل السيئات، ويحرص فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر موعد أول يوم في رمضان 2022- 1443 هـ في الجزائر وفي جميع الدول العربية، لتعم الفائدة على الجميع.

موعد شهر رمضان 1443 هـ في الجزائر

وفي شهر رمضان المبارك، يبدأ المسلمون صلوات التراويح بعد أداء العشاء مباشرة، فبعض المساجد يؤدونها 8 ركعات، ومساجد أخرى تصل لأكثر من ذلك، كما أن في هذا الشهر الفضيل يحرص المسلمون في الجزائر على احياء ليلة القدر والتي تعد خير من ألف شهر، حيث تحل علينا في الأيام الفردية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لهذا يحرص المسلمون على اعتكاف آخر عشر أخر عشر أيام في رمضان في المسجد، لكي يناولوا أجر احياء تلك الليلة، حيث أن أجرها عظيم جدا، ولا تعوضه أي عبادة أخرى.

أول يوم رمضان في الجزائر

وأحيانا تختلف البلدان العربية في صيام أول يوم من رمضان، وذلك بسبب رؤية هلال الشهر الفضيل من عدمها، وفي العادة تتبع فلسطين المملكة العربية السعودية في صيام الشهر الفضيل، إلا أن أحيانا نصوم في موعد مغلوط، وتضطر السعودية لدفع كفارة عن مسلمي الدول العربية التي صاموا وفق رؤية هلال المملكة.

موعد بداية شهر رمضان المبارك 2022 في الجزائر

ومن المقرر أن يكون موعد رمضان 2022 فلكيًا يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، على أن ينتهي يوم الاثنين الموافق 2 مايو، ويحل علينا عيد الفطر 2022 يوم 3 مايو من نفس العام.