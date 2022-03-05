طريقة تحضير يان كيك بالنوتيلا

"البان كيك" من أشهر الحلويات حول العالم، ويعد من وصفات المطبخ الأمريكي، ويقدم على الإفطار ويتم تحضيره مع أنواع كثيرة من الصلصات.

الـ"بان كيك" من أشهر الحلويات حول العالم، ويعد من وصفات المطبخ الأمريكي، وعادة ما يقدم على وجبة الإفطار كما يمكن تحضيره مع أنواع كثيرة من الصلصات، مثل: صلصة الشوكولاتة، والكراميل، والعسل.

فريق فلسطين اليوم يقدم لكم في هذه المقالة طريقة عمل البان كيك الأمريكي، بالعديد من الوصفات الأخرى العالمية مثل بان كيك فرنسي، وبان كيك بالنوتيلا، للحصول على وجبة إفطار شهية يمكنك تناولها مع فنجان من القهوة صباحا والاستمتاع بمذاق جيد.

طريقة عمل البان كيك الأمريكي

المكونات

كوب ونصف من الدقيق الأبيض

2 ملعقة كبيرة إلا ربع من البيكنج باودر

نصف ملعقة كبيرة من الملح

ملعقة كبيرة من السكر

كوب وربع من الحليب السائل

بيضة واحدة

3 ملاعق كبيرة من الزبدة الذائبة

طريقة التحضير

يخلط كل من السكر، والملح، والبيكنج بودر، والدقيق معاً خلطا جيدا.

نخلط مزيج من البيض، والحليب، والزبدة الذائبة جيدا، ثم توضع في فجوة في منتصف خليط الدقيق.

امزجي ما بين الخليطين معاً للحصول على العجينة ذات القوام السائل.

يوضع ربع كوب من العجين السائل في مقلاة على النار متوسطة الحرارة، وتترك لمدة دقيقتين إلى البدء في النضج.

يتم التقليب على الجهتين حتى النضج، والحصول على اللون الذهبي.

تكرر العملية إلى نفاد الكمية، ويضاف إليها صوص حسب الرغبة.





طريقة عمل بان كيك فرنسي

المكونات

كوب من الدقيق الأبيض

ربع كوب من السكر البودرة الناعم

كوب من الحليب السائل

2 بيضة

3 ملاعق كبيرة من الزبدة الذائبة

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا

ربع ملعقة صغيرة من الملح

طريقة التحضير

يُخلط الدقيق والسكر معاً في وعاء ويضاف إليهما الحليب، والبيض، والملح، والزبدة، والفانيليا مع الخلط جيداً للحصول على المزيج المتجانس.

يوضع ربع كوب من الخليط السائل في مقلاة مدهونة بالزيت، ويتم التقليب على الجهتين حتى الحصول على اللون الذهبي.

تكرر العملية حتى انتهاء الكمية، والحصول على البان كيك اللذيذ.

طريقة بان كيك بالنوتيلا

المكونات

2 كوب من الدقيق الأبيض

3 ملاعق صغيرة من البيكنج بودر

2 ملعقة كبيرة من السكر البودرة

2 بيضة

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا

2 كوب من الزبادي

زيت للقلي

3 ملاعق كبيرة من النوتيلا

مكسرات للتزيين

طريقة التحضير

يُخلط الدقيق، والسكر البودرة والبيكنج بودر في وعاء.

يُضاف البيض إلى ما سبق، مع التقليب جيداً بالمضرب الكهربائي.

يتم إضافة الزبادي، والزبدة المذابة، مع التقليب بشكل مستمر حتى الحصول على الخليط السائل.

توضع كمية من خليط البان كيك في مقلاة مدهونة بالزيت، وتترك لمدة 3 دقائق، ويتم تقليبها على الجهة الأخرى، وتترك لمدة دقيقتين حتى الحصول على اللون الذهبي.





تكرر العملية إلى الانتهاء من كمية العجين السائل، ثم يوضع البان كيك في طبق التقديم، وفوقه يتم صب النوتيلا، والمكسرات.