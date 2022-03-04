4 اصابات برصاص مستوطن بالخليل

اعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن اصابة أربعة مواطنين بالرصاص الحي في الخليل.

وقال د. طارق البربراوي مدير مستشفى الخليل الحكومي، ان 4 مواطنين قد تم ادخالهم الى قسم الطوارئ في المستشفى، اصابتهم متوسطة، وكان أحدهم قد اصيب بالرصاص في بطنه وتم ادخاله لغرفة العمليات حالته مستقرة، فيما اصيب البقية بالاطراف.

والمصابون هم: الطفل محمد إياد الجعبري (13 عاما) الذي أصيب في منطقة البطن، والطفل معتز عيسى حسونة (14عاما) في الفخذ، ومحمد جنيدي (15 عاما) في اليد، ومجدي أمجد أبو شمسية (21 عاما) في الفخذ.

وكانت مواجهات قد اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.