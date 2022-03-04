كتيبة جنين: مجاهدونا لا زالوا يسطرون ملاحم بطولية في مواجهة الاحتلال و مستعربيه

أكدت كتيبة جنين مساء اليوم الجمعة أنها لا زالت تسطر أروع الملاحم في مواجهة عربدة الاحتلال و مستعربيه.

و جاء في بلاغ الكتيبة ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

"أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ" صدق الله العظيم

..:: بلاغ عسكري مقتضب صادر عن كتيبة جنين:

يا أبناء شعبنا الصابر المقاوم.. يا أهلنا في مدينة جنين ومخيمها الصامد

لا تزال كتيبة جنين تسطر أروع الملاحم في وجه عربدة الجيش الصهيوني ومستعربيه، وتقف لهم بالمرصاد.

في الوقت الذي تسللت فيه وحدة من المستعربين؛ لاعتقال الأسير المحرر عماد أبو الهيجا في المنطقة الغربية من المخيم، تسللت وحدة أخرى من المستعربين بنفس التوقيت عن طريق شارع العودة من المنطقة الشرقية للمخيم بسيارتين "كادي" سوداء و"بولو" بيضاء، في تمام الساعة 1:24 فجرا حيث كان يتواجد عدد من مجاهدينا واستطاعوا اكتشاف أمرها واستهدافها من نقطة صفر واصابتها بشكل مباشر، ما جعلها تنسحب على الفور من المكان.