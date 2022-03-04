الحساينة: إيران تجدد تأكيد انحيازها المطلق مع مظلومية الشعب الفلسطيني بانسحابها من "الجليد العالمية"

اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. يوسف الحساينة، اليوم الجمعة انسحاب المنتخب الرياضي الإيراني من مسابقة "هوكي الجليد العالمية" نظرًا لمشاركة منتخب الاحتلال فيها، هو تأكيد من إيران في انحيازها المطلق لمظلومية الشعب الفلسطيني، وتصدير تلك المظلومية في المحافل الدولية".

وتوجه القيادي في "الجهاد الاسلامي"، الحساينة، بالتحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولكل من سار على دربها من شعوب الأمتين العربية والإسلامية، موضحًا أن "مواقف إيران الثابتة مع فلسطين ومقاومتها قولاً وفعلاً تعطي (أنظمة التطبيع) دروساً في الوفاء، وتغليب المبادئ والقيم على المصالح".

وأكد الحساينة، أن الجمهورية الإسلامية في إيران تبرهن في كل محطة سياسية وتاريخية، أنها في خندق الشعب الفلسطيني، مبيّنًا أنها داعم رئيس لمقاومة والقضية الفلسطينية العادلة.

وقال القيادي في "الجهاد"، الحساينة: إن "الجمهورية الإيرانية تُعد ايضًا داعم رئيس لقضايا الشعوب المظلومة التي تناضل من أجل نيل استقلالها وحقوقها".