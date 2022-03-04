وفد من الجهاد يزور القادة المحررين من السيلة الحارثية بجنين

قام وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، صباح اليوم الجمعة، بزيارة عدد من بيوت المعتقلين في سجون الاحتلال الذين أفرج عنهم مؤخراً في السيلة الحارثية قضاء جنين.

وزار الوفد منزلي الشيخين: خالد جرادات (60 عاماً)، وهاني جرادات (60 عاماً)، لتهنئتهم والاطمئنان عليهم عقب الإفراج عنهم من قوات الاحتلال بعد التحقيق معهما فجر الأربعاء الماضي.

ويُشار إلى أن الشيخين جرادات، هما من القيادات التاريخية لحركة الجهاد الإسلامي، الذين التقوا بالشهيد الدكتور فتحي الشقاقي، وقد هدم الاحتلال منزليهما في عام 1988م، وأمضيا العديد من السنوات في سجون الاحتلال.

كما زار الوفد منزل الشيخ القيادي في الحركة أسامة الشلبي (55 عاماً)، الذي أمضى في سجون الاحتلال (10 سنوات)، ونجله أسيد أسامة الشلبي (20 عاماً)، وتهنئتهم بالسلامة، بعد أن أفرجت عنهم قوات الاحتلال بعد التحقيق…