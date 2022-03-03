يبحث الاباء والأمهات خلال هذه الفترة عن تعريف شهر رمضان 2022 للأطفال، من باب مساعدتهم على فهم معنى الصوم منذ الطفولة، وخاصة أنه يعني أن نمتنع عن تناول الطعام والشراب منذ آذان الفجر وحتى آذان المغرب ، وأن شهر رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة وصومه فرض على كل مسلم ومسلمة.

تعريف شهر رمضان 2022 للأطفال

فريق "فلسطين اليوم"، عكف على وضع هذه المقالة بعد رصد فريق العمل عمليات بحث كثيرة على مفهوم وطرق تعريف شهر رمضان للأطفال2022، خاصة وأن شهر رمضان هو شهر الصيام والرزق والخير والصلاة وقراءة القرآن الكريم.

تعليم سنن شهر رمضان للأطفال

تعريف شهر رمضان 2022 للأطفال، والسنة الأولى من سنن شهر رمضان هي تعجيل الفطور أي تناول الطعام بعد سماع آذان المغرب.

يبدأ الإفطار على تناول التمر أو التمر واللبن كما كان يفعل النبي صل الله عليه وسلم.

يمكن أن نفطر على الماء إذا لم نجد التمر كما يمكننا أن نشرب كمية قليلة من العصير المفضل لنا مثل البرتقال أو التفاح.

نذهب إلى المسجد لأداء صلاة المغرب أولاً فهي من سنن النبي عليه الصلاة والسلام.

نقوم بتناول الطعام بعد العودة إلى المنزل مع أفراد الأسرة.

نتوجه إلى المسجد لأداء صلاة التراويح فهي من أهم السنن التي يؤديها المسلم في شهر رمضان.

تأخير السحور أي تناول الطعام قبل صلاة الفجر بمقدار ساعة على الأقل كما أوصانا سيدنا محمد صل الله عليه وسلم.

المواظبة على قراءة القرآن خلال هذا الشهر المبارك وأيضاً الحفاظ على الصلاة في أوقاتها كي يكافئنا الله سبحانه وتعالى بالحسنات والأجر الكبير.

تعليم آداب الصيام للأطفال

يجب أن يعلم الطفل أن تعريف شهر رمضان 2022 للأطفال لا يعني فقط أن لا نأكل أو نشرب ولكن أيضا أن يتوقف عن قول الكلمات السيئة والقبيحة.

أن يتوقف عن قول الكذب وأن الحق هو قول الصدق لأن الصائم لا يكذب ولا يغش.

الصائم يغض البصر وهذا يعني أن لا ينظر على ما ينهي عنه الله سبحانه وتعالى.

التوجه لله بالحمد والشكر على كل النعم التي أنعم بها علينا فهي كثيرة ولا نقدر على عدها.

استخدام فرشاة الأسنان أو السواك كما كان يفعل رسول الله حتى تخرج رائحة طيبة وجميلة في فم الصائم.

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كيف يتم تدريب الطفل على الصيام؟

تعريف شهر رمضان 2022 للأطفال، يصوم بداية من سن السابعة بحيث تكون البداية مع يومين كل أسبوع تبدأ مع آذان العصر وتنتهي مع أذان المغرب.

تزيد مدة الصيام مع بلوغه عمر 8 أعوام بحيث تبدأ مع آذان الفجر وتنتهي عند آذان المغرب.

يبدأ الطفل في صوم 3 أيام أسبوعياً تبدأ مع آذان الفجر وحتى آذان المغرب وذلك عندما يبلغ العاشرة من العمر.

ينصح بتقديم وجبات الطعام على فترات زمنية متباعدة ويفضل أن يبتعد الطفل عن تناول وجبة خفيفة بين الوجبات الأساسية.

نصائح لتعليم الأطفال عادات رمضان

تعريف شهر رمضان 2022 للأطفال، نعلم الطفل أن يتعامل مع الآخرين بكل احترام أدب ومودة وأن يتشارك مع الأصدقاء كل الألعاب.

تعليم الطفل معنى تقديم المساعدة على للفقراء وذلك بجعله يدخر من المصروف الخاص به ويتصدق به على كل محتاج وفقير.

تدريب الطفل على الصلاة وذلك من خلال تواجده مع الأسرة في وقت صلاة الجماعة أو بالذهاب مع الأب إلى المسجد.

زيارة الأقارب تعلم الطفل بشكل تلقائي الحفاظ على صلة الرحم صلة الرحم وتنمي لديه مهارة التواصل الاجتماعي.

لابد أن يعتاد الطفل على الاشتراك في إعداد وجبتي الإفطار وأيضًا السحور.

مشاركته في قراءة كتاب الله وذلك بقراءة قصار السور.

يجب أن يتعلم الطفل تقديم وجبات الإفطار للمحتاجين أو للمصلين بالمسجد.