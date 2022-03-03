ديمبلي يقطع وعدا لتشافي

قطع عثمان ديمبلي، مهاجم برشلونة، على نفسه وعدا حاسما لمدربه، تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق.



وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن ديمبلي أكد لتشافي، أنه سيبذل أقصى جهد لديه، طالما ظل لاعبا في برشلونة.



وأضافت أن "تشافي" يبقى أكبر الداعمين للمهاجم الفرنسي داخل جدران البارسا.



وأشارت إلى أن قرار إدارة النادي بتجميد عثمان ديمبلي، كان وراء عدم انضمام اللاعب لقائمة الفريق في مباراة بيلباو بكأس ملك إسبانيا.



ولفتت إلى أنه عندما سجل ديمبلي الهدف الثاني في بيلباو خلال مباراة الدوري، يوم الأحد الماضي، احتفل بالهدف مع اللاعبين بشكل جماعي، لأنه يريد تعليق الجدل المثار حول مستقبله.



وينتهي تعاقد "عثمان" مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، وعاد مجددا للمشاركة في المباريات، رغم إعلان إدارة النادي عرضه للبيع في يناير/ كانون الثاني الماضي لرفضه تجديد التعاقد.



وربطت تقارير صحفية عديدة عثمان ديمبلي بالانتقال إلى بي إس جي في صفقة انتقال حر.