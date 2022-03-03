من هو فولوديمير زيلينسكي؟

نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تعريف بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، وهو من الشخصيات الهامة في أوكرانيا، وقد اشتهر في الفترة الأخيرة في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي راح ضحيتها مئات الأشخاص، فمن هو زيلنسكي؟

من هو فلوديمير زيلينسكي؟

فمن هو زيلينسكي وكيف استطاع الوصول الى هذا المنصب؟ ولماذا تدعمه أغلبية دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاحتلال؟

من هو فلوديمير زيلينسكي؟

_ولد في الـ 25 كانون الثاني/يناير للعام 1978، لعائلة يهودية في مدينة "كريفي ريه"، وهي منطقة ذات أغلبية سكانية ناطقة بالروسية في جنوبي شرق أوكرانيا.

. _ خلال الحرب العالمية الثانية، خدم جده لأبيه "سيميون" في الجيش الأحمر السوفياتي بالفرقة 57 للحرس الآلي، ويقال بأن والد "سيميون" وإخوته الثلاثة قد قتلوا في المحارق النازية لليهود "الهولوكوست" المزعومة.

من هو فلوديمير زيلينسكي؟

- كان عمره 16 عاماً، اجتاز زيلينسكي اختباراً للغة الإنجليزية، ما أهلّه للحصول على منحة تعليم للدراسة في الكيان المؤقت، إلا أن والده لم يسمح له بالذهاب، وحصل لاحقًا على شهادة جامعية في القانون من معهد كريفي ريه للاقتصاد، لكنه لم يواصل العمل في هذا المجال، بل انتقل منه الى المجال الفني (التمثيل)

- له العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، أشهرها مسلسله السياسي الكوميدي "خادم الشعب"، الذي عرض جزءه الأول في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2015، واستمر موسمين إضافيين.

من هو فلوديمير زيلينسكي؟

- بعد نجاح مسلسله، اتجه في 31 آذار/مارس من العام 2018 للمجال السياسي، حيث سجل حزبا سياسيا باسم المسلسل لدى وزارة العدل، وأعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية.

- في الـ 21 من نيسان/أبريل للعام 2019، تمكن من الوصول إلى منصب رئيس البلاد في الدورة الثانية، بعد فوزه على خصمه "بيترو بوروشينكو"، الذي جاء على إثر الثورة الملونة التي تسمى بالميدان الأوروبي عام 2014.

- من الملفت أنه وعد سابقاً خلال حملته الانتخابية، بأنه لن يقدم على خطوة نحو الغرب، مثل الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو إلا بعد إجرائه استفتاء شعبي (وهذا ما لم يحصل مؤخراً). كما وعد بفتح مفاوضات مباشرة مع روسيا، لإيقاف الحرب في إقليم الدونباس.

من هو فلوديمير زيلينسكي؟

- يتحدث الروسية والإنجليزية بطلاقة، أما الأوكرانية فلم يكن يجيدها حينما تولى منصبه.

يعد أول يهو- يتولى منصب الرئاسة في أوكرانيا، ويتهم بلعب دور الواجهة للوبي الصهيوني ولـ"إسرائيل"، خاصة وأن المساهم الأكبر في رأسمال القناة التلفزيونية التي بثت مسلسله هو رجل الأعمال المقيم في الكيان "أيهور كولومويسكي.

من هو زيلينسكي؟ وما علاقته باللوبي الصهيوني؟

علاقته الوثيقة مع كيان الاحتلال

- كان لمعركة سيف القدس البطولية التي خاضها الشعب الفلسطيني، وقعاً هاماً في الداخل الأوكراني، لما يمثله الكيان من حليف داعم وأساسي لزيلنسكي وحكومته.

- قد توجه زيلنسكي في الـ 12 من أيار/مايو خلال المعركة بتغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "سماء إسرائيل مليئة بالصواريخ، بعض المدن مشتعلة، وهناك ضحايا، وجراح كثيرة، والعديد من المآسي البشرية، ومن المستحيل أن ننظر إلى كل هذا بدون حزن وأسى، ومن الضروري وقف التصعيد فوراً حفاظاً على حياة الناس. "

من هو زيلينسكي؟ وما علاقته باللوبي الصهيوني؟

- ساهم هو وأعضاء حكومته وأعضاء في البرلمان، في الدفاع عن الكيان وتحويله الى الضحية من أعمال المقاومة.

- حضّ زيلينسكي بالأمس اليهود في كل أنحاء العالم على "رفع الصوت"، بعد الهجوم الصاروخي الروسي الذي استهدف برج التلفزيون في كيي، وفور بدء العملية تلقى الدعم من حكومة الاحتلال لا سيما من وزير الخارجية يائير لابيد.