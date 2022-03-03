موعد رمضان 2022-1443 في اليمن، يبحث المواطنين في اليمن عن موعد أول يوم من شهر رمضان المبارك في بلدهم، فهم ينتظرون ذلك الزائر الذي ينتظروه على أحر من الجمر، فهو يحل عليهم لمدة 29-30 يوما، كما أنه يحمل في جعبته الخير والرزق والثواب والأجر بشكل مضاعف، حيث يحرص اليمنيون على استثمار أوقاتهم في قراءة القرآن الكريم والأدعية الرمضانية، وذلك تضرعا من أجل التقرب من الله سبحانه وتعالى، حتى أن في هذا الشهر العظيم يتضاعف الأجر وتتضاعف الحسنات والثواب، فهو شهر استثنائي في نيل الأجر، لهذا يحرصون على استثماره بالكل المثالي.

موعد رمضان 2022-1443 في اليمن

ويبحث المواطنين في اليمن عن موعد رمضان 2022-1443 في اليمن، وعن أول يوم من أيام الشهر الفضيل، حيث أن الصيام يبدأ بعد رؤية هلال رمضان بعد التحري، وسيكون موعد تحري هلال رمضان يوم الجمعة المقبل 1 إبريل 2022-1443 هـ، وفي الكثير من المناسبات تختلف البلدان العربية في رؤية هلال رمضان، حتى أن العديد منهم يصوم قبل الأخر بيوم، لهذ تحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لرصد الموعد الرسمي لحلول شهر رمضان المبارك في اليمن، وتنشره عبر موقعها الإلكتروني، لتعم الفائدة بين الناس.

فوائد شهر رمضان

لشهر رمضان فوائد جمة، ففي هذا الشهر العظيم تتضاعف الأجور ونيل الثواب والأدعية الرمضانية، كما أن له فوائد عظيمة على جسم الإنسان، فهو صحي لعمل القلب وخفض الوزن وغيرها من الفوائد التي على جسم الإنسان.

موعد تحري هلال رمضان يوم الجمعة 1 أبريل 2022م في اليمن

موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال رمضان 2022م في صنعاء: الساعة 6:15

موعد غروب القمر ليلة تحري هلال رمضان 2022م صنعاء: الساعة 6:32

سيمكث القمر في الأفق بعد مغيب الشمس: 17 دقيقة

وسيكون عمر الهلال عند غروب الشمس: 15 ساعة

وعليه فإن رؤية هلال شهر رمضان المُبارك ستكون ممكنة في اليمن بعد مغيب شمس يوم الجمعة 29 شعبان 1443هجرياً، وعليه يُتوقع أن يكون يوم السبت 2 أبريل هو بداية أول أيام شهر رمضان 2022 في اليمن.