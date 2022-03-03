موعد رمضان 2022 في سوريا، تبقى نحو شهر على حلول شهر رمضان الفضيل، فيحرص المسلمين على في جميع البلدان العربية للبحث عن موعد أول يوم في رمضان في بلدهم، فجميع المسلمين ينتظرون شهر رمضان، لأنه في هذا الشهر الفضيل فرصة لنيل الأجر والثواب والفضل العظين، إذ يسعى المسلمون لاستثمار كل ساعة فيه، بقراءة القرآن الكريم والأدعية النبوية وأيضا تزداد صلة الأرحام ويتفقد المسلمين بعضهم البعض، كل ذلك طعما للتقرب من الله سبحانه وتعالى، لأنه شهر عظيم وتتضاعف فيه الحسنات والأجر والثواب.

موعد رمضان 2022 في سوريا

ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يشرع السوريون في البحث عن موعد رمضان 2022 في سوريا، وأول يوم للصوم، وخاصة أن البلدان العربية أحيانا تختلف في اليوم الأول من الصيام، فبعضهم يؤجل يوم وآخرون يقدمون يوما، وفق رؤية هلال شهر رمضان، وتتطلع وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على تفاصيل حلول أول يوم من رمضان في البلاد العربية وغير العربية، لتنشر لمتابعيها موعد رمضان كل حسب دولته.

موعد اليوم الأول من رمضان في سوريا

وتُعاني سوريا من أوضاع غاية في السوء، بسبب الحرب المستمرة في ذلك البلد الشامي منذ ما يقارب من عشر سنوات، والتي أدت إلى مقتل مئات أكثر من مليون شخص، وتهجير الملايين وهدم مئات الآلاف من المنازل، وكذلك تشريد ملايين الأشخاص للجوء على حدود الدول العربية والأوروبية، ليهربوا من سرطان الحرب ويصطدموا بجحيم المعاناة من العيش داخل خيم لا تحميهم من برد الشتاء ولا حر الصيف.

موعد شهر رمضان 2022 في سوريا 1443هـ

سيتم بمشيئة الله تحري هلال رمضان 2022-1443 بعد مغيب شمس يوم 29 شعبان، الموافق 1 أبريل 2022م، ووفق علوم الفلك، فقد يكون 2 ابريل أول أيام رمضان في سوريا، وستكون ظروف تحري الهلال في سوريا كما يلي:

موعد تحري هلال رمضان يوم الجمعة 1 أبريل 2022م في سوريا

موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال رمضان 2022م في دمشق: الساعة 6:55

موعد غروب القمر ليلة تحري هلال رمضان 2022م دمشق: الساعة 7:11

مدة مكوث القمر في الأفق بعد مغيب الشمس: 15 دقيقة

عمر الهلال عند غروب الشمس: 15 ساعة