فيديو.. القوات الروسية تفرض سيطرتها على عاصمة مقاطعة دونباس

فرضت القوات الروسية، اليوم الأربعاء، السيطرة الكاملة على مدينة خيروسون جنوب أوكرانيا، في إطار العملية العسكرية الروسية بحماية مقاطعة دونباس، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن البنية التحتية للمدنية والمرافق الحيوية ووسائل النقل تعمل بشكل روتيني.

وأكد البيان، أن خيروسون عاصمة مقاطعة دونباس، لا تعاني من نقص في المواد الغذائية والسلع الأساسية.

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pic.twitter.com/ONa9vIwO57 — 🚨: عاجل الحرب 🇷🇺🇺🇦 (@Rb7la7) March 1, 2022

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن المفاوضات ما زالت جارية بين القيادة الروسية وإدارة المدينة والمقاطعة لمعالجة قضايا الحفاظ على تشغيل مرافق البنية التحتية الاجتماعية، وضمان القانون والنظام العام وسلامة السكان.

يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلنت في 24 فبراير الماضي، عن بدء العملية العسكرية ضد أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات".