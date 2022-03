فيديو.. القوات الروسية تفرض سيطرتها على عاصمة مقاطعة دونباس

فرضت القوات الروسية، اليوم الأربعاء، السيطرة الكاملة على مدينة خيروسون جنوب أوكرانيا، في إطار العملية العسكرية الروسية بحماية مقاطعة دونباس، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن البنية التحتية للمدنية والمرافق الحيوية ووسائل النقل تعمل بشكل روتيني.

وأكد البيان، أن خيروسون عاصمة مقاطعة دونباس، لا تعاني من نقص في المواد الغذائية والسلع الأساسية.

