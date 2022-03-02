موعد بدء فصل الربيع 2022

قال موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية إن معظم أجزاء الأرض تتعاقب عليها أربعة فصول تتبع بعضها بانتظام كل عام، وتحدث الفصول الأربعة بشكل أساسي بسبب ميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس، ويتميز كل فصل من فصول العام بظروف مناخية خاصة، حيث تتلقى الأرض خلال كل فصل كمية مختلفة من ضوء الشمس والحرارة، كما تختلف ساعات الليل والنهار في أيام كل فصل.

يبدأ فصل الربيع بالنسبة لعلم الأرصاد الجوية في (1) آذار، وهي البداية غير الرسمية لفصل الربيع والتي تم تحديدها بالاعتماد على دورة درجات الحرارة السنوية، والأنماط المناخية، وستكون البداية الرسمية لفصل الربيع هذا العام يوم الأحد، 20 آذار 2022، وسيستمر فصل الربيع حتى يوم الانقلاب الصيفي يوم الثلاثاء في 21 حزيران 2022، لكن ماذا نعني بالبداية الرسمية لفصل الربيع؟

تعتبر البداية الرسمية لفصل الربيع في يوم الاعتدال الربيعي (Spring Equinox)، والذي يكون يوم 20 أو 21 آذار من كل عام في نصف الكرة الشمالي، ويكون يوم 22 أو 23 أيلول من كل عام في نصف الكرة الجنوبي.

وفي هذا اليوم تكون الأرض في وضع قائم بالنسبة للشمس، فلا يميل محور الأرض نحو الشمس ولا مبتعداً عنها، لذلك يتساوى النهار والليل في جميع البلدان، وتبدأ بعد هذا اليوم أشعة الشمس بالاتجاه شمال خط الاستواء، حتى تصل أقصى نقطة شمالية لها يوم الانقلاب الصيفي.

ما الفرق بين بداية الربيع فلكياً وفي علم الأرصاد الجوية؟

فلكيا: بداية الربيع فلكيا تعتمد على حركة الأرض حول الشمس، والتي تتغير معها كمية الطاقة الشمسية التي تتلقاها أجزاء الأرض، وبالتالي تختلف الأنماط الجوية.

في علم الأرصاد: أما بداية فصل الربيع في علم الأرصاد الجوية فيتم تحديدها بالاعتماد على دورة درجات الحرارة السنوية، والأنماط المناخية.

إذ يُقسم علماء الأرصاد الجوية وعلماء المناخ الفصول إلى مجموعات، مدة كل منها ثلاثة أشهر، وذلك بناءً على التشابه في درجات الحرارة، وفصل الربيع في علم الأرصاد الجوية يشمل الأشهر الثلاث: مارس/آذار - و ابريل - أيار، لأن درجات الحرارة تكون تقريبا متشابهة، وتتغير بشكل منتظم خلال تلك الأشهر.

لماذا تم تحديد مواعيد مختلفة لبداية الفصول في علم الأرصاد الجوية؟

كان تحديد مواعيد للفصول الأربعة في علم الأرصاد الجوية بسبب الاختلاف في الطول من 89 إلى 93 يومًا في مدة الفصول فلكياً، وكان من الصعب على الخبراء مقارنة الإحصاءات من سنة إلى أخرى، ويبقى لعلم الطقس والأرصاد الجوية أهميته في دراسة بدايات الفصول اعتماداً على معدلات درجات الحرارة السنوية، وذلك لقربها مما يحدث فعلياً على أرض الواقع، ولهذا أهمية كبيرة للقطاعات المختلفة مثل، القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وغيرها.