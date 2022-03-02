أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

ارتفعت أسعار الذهب محلياً الأربعاء، في الأردن نحو 70 قرشاً للغرام الواحد، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية بمقدار 60 قرشاً ليصل إلى 39،50 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 38 ديناراً لجهة البيع.

كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 ليصبح 46.20 ديناراً وبلغ سعر الشراء 43.4، كما ارتفع سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 قيراط إلى 35.3 و32.3 ديناراً على التوالي.

عالمياً، تراجعت أسعار الذهب بعد عدة ساعات من بدء التداول بعدما حقق ارتفاعا فى بداية التداول، حيث ارتفع الذهب فى العقود الآجلة مع بداية التداول فى الساعة 12 صباحا بنسبة 0.15 في المئة.

وتم التداول عند 1807.60 دولارا للأوقية، مع تراجع الدولار، ثم عاد سعر الذهب للتراجع بعد ساعات قليلة وفى الساعة التاسعة صباحا بلغت نسبة التراجع 0.21 في المئة وتم التداول عند 1803.20 دولارا للاوقية ومرشح للمزيد من التراجع.