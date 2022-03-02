مع قرب موعد شهر رمضان المبارك 2022، يتزايد الاهتمام بالتعرف على بدايات الشهور الهجرية، كما يسألون عن موعد بداية شهر شعبان 2022 وحكم الصيام فيه، باعتبار أن شهر شعبان، هو آخر شهور العام الهجري قبل بدابة رمضان فإن الجميع يريدون التعرف على موعد بدايته بالنسبة لشهور السنة الميلادية لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، موعد بداية شهر شعبان 2022 وحكم الصيام فيه والأيام البيض في شهر شعبان 2022..!

موعد بداية شهر شعبان وحكم الصيام فيه..!

يبدأ شهر رمضان، يوم الجمعة 4 مارس 2022، وبالتالي يكون يوم السبت 2 أبريل هو أول أيام شهر رمضان 2022 بحسب التقويم الميلادي، إذ يعتبر اليوم الثلاثاء الموافق أول مارس 2022، 28 رجب 1443 هجريا، وبالتالي يتبقى ثلاثة أيام على نهاية شهر رجب، وبداية شهر شعبان 1443.

الأيام البيض من شعبان

يرجع تسمية الأيام البيض من شعبان بهذا الاسم، لأن القمر فيها يكون مكتملا، وتكون الليالي مضيئة، كما لو كانت بيضاء.

الأيام البيض من شعبان 2022

ويحب الكثير من المسلمين صيام الأيام البيض من شعبان، لكونها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي شبه صيامها بصيام الدهر.

صيام الأيام البيض من شعبان 2022

وذكر في صيام الأيام البيض من شعبان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ"

رواه النسائى وصححه الألبانى، وقال حديث حسن.

فضل صيام الأيام البيض من شعبان

وفي فضل صيام الأيام البيض من شعبان ذكر في الأحاديث النبوية ما يلي:

1- عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما، قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله‏"‏ (متفق عليه)

2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث‏:‏ صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام‏.‏ (متفق عليه‏‏)‏

موعد الأيام البيض من شعبان 2022

ويتوافق موعد الأيام البيض من شعبان، وهي: 13 و14و15 من الشهر، مع: أيام 16، و17، و18 مارس 2022.

استطلاع هلال شهر شعبان 2022

وتستطلع دار الإفتاء غدا الأربعاء الموافق 2 مارس 2022، هلال شهر شعبان، حيث يولد الهلال عند حدوث الاقتران في تمام الساعة 7:35 مساء بتوقيت القاهرة، يوم الأربعاء الموافق هجريا 29 رجب 1443، ليكون يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022 هو اليوم المتمم لشهر رجب 1443 وبداية شهر شعبان 1433 فلكيا، يوم الجمعة الموافق 4-3-2022 م.