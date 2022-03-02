بالفيديو الحرب الروسية الاوكرانية تدخل يومها السابع ..وروسيا تهاجم اكبر مدينة في اوكرانيا

تدخل الحرب الروسية الاوكرانية اليوم الاربعاء 2/3/2022 ، يومها السابع وسط قصف متوالي من قبل الطائرات الروسية على مدينة خاركيف ، حيث قال أوليغ سينيغوبوف حاكم منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا إن 21 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 112 في قصف على مدينة خاركيف خلال الساعات والأربع والعشرين الماضية.

وقالت السلطات إن الهجمات الصاروخية الروسية أصابت وسط ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا بما في ذلك مناطق سكنية ومبنى الإدارة الإقليمية.

وأعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسية محمولة جوّاً نفّذت ليل الثلاثاء- الأربعاء إنزالاً في خاركيف، مؤكداً أنّ قواته تخوض قتالاً ضارياً ضدّ هؤلاء “الغزاة” بحسب وصفه.

The regional police department building in Kharkiv was hit by a strike pic.twitter.com/Zeebiqhm9B — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 2, 2022

وقال الجيش في بيان على تطبيق تلغرام إن “قوات روسية مجوقلة هبطت في خاركيف، وهاجمت مستشفى محلياً”.

وأضاف: “هناك قتال يدور الآن بين القوات الروسية الاكرانية .

ويأتي الإعلان عن هذا الإنزال في اليوم السابع للغزو الروسي لأوكرانيا والذي بدأ في 24 شباط/ فبراير واشتدّت حدّته الثلاثاء

وخاركيف مدينة تقع في شرق أوكرانيا قرب الحدود مع روسيا ويبلغ عدد سكّانها 1.4 مليون نسمة، غالبيتهم ينطقون بالروسية.

ومنذ اليوم الأول لبدء الغزو، تحاول القوات الروسية السيطرة على هذه المدينة، وقد استهدفتها الثلاثاء بقصف عنيف خلّف ما لا يقلّ عن عشرة قتلى وأكثر من 20 جريحاً، بحسب السلطات المحلية.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن رئيس بلدية ماريوبول، المدينة المرفئية المطلّة على بحر آزوف، أن أكثر من مئة شخص أصيبوا الثلاثاء بجروح من جرّاء القصف الروسي.

أمّا خيرسون التي كانت القوات الروسية تسيطر على مداخلها، فقد شهدت خلال الليل تقدّماً للقوات المهاجمة التي أصبحت تسيطر على محطة السكة الحديدية وميناء المدينة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس بلدية المدينة إيغور كوليخاييف.

وفي بورودينكا التي تبعد حوالى 50 كلم من كييف، دمّرت ضربات جوية روسية مبنيين سكنيين الثلاثاء، وفقاً للنائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني أمينة جباروفا التي نشرت مقطع فيديو ظهر فيهما المبنيان وقد دمّرا جزئياً والنيران تندلع منهما.

وخلال الليل أعربت وزارة الدفاع الأوكرانية عن خشيتها من هجوم من بيلاروسيا.

وقالت الوزارة في بيان على فيسبوك: “تمّ وضع القوات البيلاروسية في حالة تأهّب قصوى وهي في مناطق التركيز الأقرب من الحدود مع أوكرانيا”.

وأضافت أن الاستخبارات الأوكرانية رصدت خلال نهار الثلاثاء “نشاطاً كبيراً” للطائرات في المنطقة الحدودية كما شوهدت قوافل من المركبات وهي تنقل مواد غذائية وذخيرة إلى هذه المنطقة.

وحذّرت الوزارة من أنّه في ضوء هذه التحركات “من المحتمل أن تدعم بيلاروسيا في المستقبل الغزاة الروس في الحرب الروسية- الأوكرانية”.

وأضافت أن “هجمات صاروخية ضدّ أهداف عسكرية ومدنية” في أوكرانيا شنّت “بشكل منهجي” من الأراضي البيلاروسية منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/ فبراير.