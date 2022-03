بالفيديو الحرب الروسية الاوكرانية تدخل يومها السابع ..وروسيا تهاجم اكبر مدينة في اوكرانيا

تدخل الحرب الروسية الاوكرانية اليوم الاربعاء 2/3/2022 ، يومها السابع وسط قصف متوالي من قبل الطائرات الروسية على مدينة خاركيف ، حيث قال أوليغ سينيغوبوف حاكم منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا إن 21 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 112 في قصف على مدينة خاركيف خلال الساعات والأربع والعشرين الماضية.

وقالت السلطات إن الهجمات الصاروخية الروسية أصابت وسط ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا بما في ذلك مناطق سكنية ومبنى الإدارة الإقليمية.

وأعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسية محمولة جوّاً نفّذت ليل الثلاثاء- الأربعاء إنزالاً في خاركيف، مؤكداً أنّ قواته تخوض قتالاً ضارياً ضدّ هؤلاء “الغزاة” بحسب وصفه.

The regional police department building in Kharkiv was hit by a strike pic.twitter.com/Zeebiqhm9B