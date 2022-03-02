سعر الذهب اليوم في فلسطين

يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 2/3/2022، ارتفاعاً طفيفاً في سوق التعاملات الصباحية، بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي، حيث يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 201.04 شيكل $62.39

سعر الذهب عيار 22 184.29 شيكل $57.19

اسعار الذهب عيار 21 175.92 شيكل $54.59

اسعار الذهب عيار 18 150.79 شيكل $46.79

سعر الذهب عيار 14 117.28 شيكل $36.39

سعر الذهب عيار 12 100.52 شيكل $31.19

اسعار أوقية الذهب 6,252 شيكل $1,940

اسعار جنيه الذهب 1,407 شيكل $436.71

اسعار كيلو الذهب 201,044 شيكل $62,386

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

1 مارس 201.71 176.50 151.28 117.66 100.85

28 فبراير 196.85 172.25 147.64 114.83 98.43

27 فبراير 196.46 171.90 147.35 114.60 98.23

26 فبراير 196.44 171.89 147.33 114.59 98.22

25 فبراير 196.63 172.05 147.47 114.70 98.31

24 فبراير 199.88 174.90 149.91 116.60 99.94

23 فبراير 198.63 173.80 148.97 115.87 99.31

22 فبراير 197.29 172.63 147.97 115.09 98.64

21 فبراير 196.88 172.27 147.66 114.85 98.44

20 فبراير 195.63 171.18 146.73 114.12 97.82