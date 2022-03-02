مظاهرة "استفزازية" للمستوطنين في الشيخ جرّاح مساء اليوم

من المقرر أن ينظم عدد كبير من المستوطنين اليوم الأربعاء 2 مارس 2022 مسيرةً استفزازيةً للمستوطنين في حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة، وذلك احتجاجاً على القرار القضائي بتعليق تهجير العائلات الفلسطينية في الحي وللمطالبة بمزيدٍ من الحماية الشرطية للمستوطنين.

وتنطلق المظاهرة في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء؛ وسط توقعات بمشاركة مئات المستوطنين بدعوة من منظمات استيطانية يمينية متطرفة، في محاولة للضغط على سلطات الاحتلال لمواصلة التصعيد ضد الفلسطينيين في الشيخ جرّاح.

وتأتي هذه الدعوات بعد قبول محكمة الاحتلال العليا، "جزئياً" استئناف أربع عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح، ضد قرار السلطات الإسرائيلية إخلائها من منازلها.

ويتقدم "المظاهرة" الاستفزازية، نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، أرييه كينغ، وعضو الكنيست الكاهاني إيتمار بن غفير الذي كان قد نصب خيمة في أراضي عائلة سالم في الشيخ جرّاح، ونقل إليها أعمال مكتبه البرلماني في 12 شباط/ فبراير الجاري، الأمر الذي أدى إلى ازدادت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على أهالي الحي.