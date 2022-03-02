الاحتلال يشن حملة اعتقالات ضد كوادر الجهاد الإسلامي في السيلة الحارثية وبيتا شمال الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأربعاء 2مارس 2022 حملة اعتقالات واسعة طالت عدد كبير من كوادر وقادة حركة الجهاد الإسلامي في بلدتي السيلة الحارثية القريبة من جنين، وبلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وطالت هذه الاعتقالات الشيخين المؤسسين لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية هاني جرادات وخالد جرادات.

وفي بلدة بيتا اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ عبد الرؤوف الجاغوب، أحد أبرز كوادر الحركة في البلدة، والذي تلاحقه قوات الأمن الفلسطينية من أشهر.

وعرف من بين المعتقلين في بلدة السيلة الحارثية كل من عدنان جردات، جمال الجبارين، منتصر الجرادات، خطاب الشواهنة، محمد زيود، يوسف طحاينة، طلعت جرادات، موسى زيود، آدم الحوراني، وأسيد الشلبي.