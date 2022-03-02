بالأسماء : اعتقالات هي الأكبر منذ عدة أشهر من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الاربعاء 2 مارس 2022 حملة اعتقالات هي الاكبر منذ عدة اشهر طالت اكثر من 35 مواطناً من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

وعرف من بين المعتقلين:

١. المحامي عبد الكريم فراح- الخليل

٢. عبد الرؤوف الجاغوب- بيتا جنوب نابلس

٣. حسام اشتية- تل غرب نابلس

٤. محمود يوسف الحايك- نابلس

٥. يوسف أسامة ناصر- نابلس

٦. المحرر ياسر حماد- قلقيلية

٧. منتصر أحمد جرادات- السيلة الحارثية غرب جنين

٨. عدنان عبد الباسط جرادات- السيلة الحارثية

٩. جمال جبارين- السيلة الحارثية

١٠. محمد نبيل زيود- السيلة الحارثية

١١. خطاب شواهنة- السيلة الحارثية

١٢. يوسف شواهنة- السيلة الحارثية

١٣. الشيخ هاني جرادات- السيلة الحارثية

١٤. الشيخ خالد جرادات- السيلة الحارثية

١٥. طلعت جرادات- السيلة الحارثية

١٦. موسى زيود- السيلة الحارثية

١٧. آدم الحوراني- السيلة الحارثية

١٨. أسيد الشلبي- السيلة الحارثية

١٩. مصعب زكري زعول- حوسان غرب بيت لحم

٢٠. بهاء عادل حمامرة- حوسان

٢١. عادل حمامرة- حوسان

٢٢. محمد إسماعيل زعول- حوسان

٢٣. ليث محمد زعول- حوسان

٢٤. مازن زكي زعول- حوسان

٢٥. ثائر محمد زعول- حوسان

٢٦. عبد الله أحمد زعول- حوسان

٢٧. أنس ثائر زعول- حوسان

٢٨. أحمد رائد زعول- حوسان

٢٩. أحمد محمود زعول- حوسان

٣٠. إسماعيل محمد زعول- حوسان

٣١. إبراهيم حمامرة- حوسان

٣٢. محمد إبراهيم حمامرة- حوسان

٣٣. محمد حلمي حمامرة- حوسان

٣٤. نور محمد حمامرة- حوسان

٣٥. صلاح أبو وردة- مخيم الفوار جنوب الخليل