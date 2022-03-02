بالأسماء : اعتقالات هي الأكبر منذ عدة أشهر من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الاربعاء 2 مارس 2022 حملة اعتقالات هي الاكبر منذ عدة اشهر طالت اكثر من 35 مواطناً من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة
وعرف من بين المعتقلين:
١. المحامي عبد الكريم فراح- الخليل
٢. عبد الرؤوف الجاغوب- بيتا جنوب نابلس
٣. حسام اشتية- تل غرب نابلس
٤. محمود يوسف الحايك- نابلس
٥. يوسف أسامة ناصر- نابلس
٦. المحرر ياسر حماد- قلقيلية
٧. منتصر أحمد جرادات- السيلة الحارثية غرب جنين
٨. عدنان عبد الباسط جرادات- السيلة الحارثية
٩. جمال جبارين- السيلة الحارثية
١٠. محمد نبيل زيود- السيلة الحارثية
١١. خطاب شواهنة- السيلة الحارثية
١٢. يوسف شواهنة- السيلة الحارثية
١٣. الشيخ هاني جرادات- السيلة الحارثية
١٤. الشيخ خالد جرادات- السيلة الحارثية
١٥. طلعت جرادات- السيلة الحارثية
١٦. موسى زيود- السيلة الحارثية
١٧. آدم الحوراني- السيلة الحارثية
١٨. أسيد الشلبي- السيلة الحارثية
١٩. مصعب زكري زعول- حوسان غرب بيت لحم
٢٠. بهاء عادل حمامرة- حوسان
٢١. عادل حمامرة- حوسان
٢٢. محمد إسماعيل زعول- حوسان
٢٣. ليث محمد زعول- حوسان
٢٤. مازن زكي زعول- حوسان
٢٥. ثائر محمد زعول- حوسان
٢٦. عبد الله أحمد زعول- حوسان
٢٧. أنس ثائر زعول- حوسان
٢٨. أحمد رائد زعول- حوسان
٢٩. أحمد محمود زعول- حوسان
٣٠. إسماعيل محمد زعول- حوسان
٣١. إبراهيم حمامرة- حوسان
٣٢. محمد إبراهيم حمامرة- حوسان
٣٣. محمد حلمي حمامرة- حوسان
٣٤. نور محمد حمامرة- حوسان
٣٥. صلاح أبو وردة- مخيم الفوار جنوب الخليل