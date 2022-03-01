يوم المرأة العالمي 2022 هو احتفال عالمي يحدث في الثامن من شهر آذار من كل عام، ويوم المرأة العالمي 2022 يعتبر دلالة على التقدير والاحترام لإنجازاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي كل لحظة من الحياة لا تكتمل من دونك، شكرً لكونك امرأة، أنتِ دوماً مشرقة ومهمة لذا يقدم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية حكاية يوم المرأة العالمي 2022.

امرأة عاملة، زوجة عاملة، ربة منزل، حماة، عاملة منزل، جدة غالية على الجميع، أم جميلة، ابنة رقيقة، زوجة أخ، طموحة، مناضلة، شريكة حياة، هذا ما يعنية يوم المرأة العالمي 2022.

يوم المرأة العالمي 2022

ما هي حكاية يوم المرأة العالمي؟

يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة في 8 آذار من كل عام، في عام 1917 أصبح 8 آذار /مارس عطلة رسمية في الاتحاد السوفياتي بعد نيل النساء حق التصويت، واعتمدت الدول الاشتراكية لاحقاً هذا التاريخ للاحتفال بـ يوم المرأة العالمي.

وتبنت الحركة النسوية في الغرب هذا التاريخ عام 1967، الأمم المتحدة اعتمدته يوماً رسمياً عام 1975 احتفالاً بدور المرأة في المجتمع والسياسة والاقتصاد.

متى يوم المرأة العالمي 2022؟

يوم المرأة العالمي 2022 يصادف يوم الثلاثاء, 8 مارس.

تاريخ يوم المرأة العالمي 2022

يوم المرأة العالمي، المرأة نصف المجتمع، وتعتبر لها دور مهم وكبير في جميع مجالات الحياة وفي كافة ميادين العمل المتنوعة والمختلفة، يوم المرأة العالمي مربية أجيال وايضاً تعتبر من قادة المجتمع في مجالات الاقتصاد والسياسة والتنمية والتعليم.

وعلى مر التاريخ نرى العديد من الاسماء النسوية التي سطعت وأيضاً حققت نجاحات كبيرة في مجالات كانت تعتبر حكراً على الرجال، ففي القدم وخصوصاً في الدول الاوروبية لقد كانت النساء حقهم مهضوم، ويعانون أيضاً من المعاملة السيئة وخاصة النساء التي تنتمي إلى الطبقة الكادحة والعاملة، حيث كانت ظروف العمل سيئة وقاسية.

وقامت النساء بأول محاولة للاحتجاج في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1956 ولكن الشرطة فرقت المظاهرة بأساليب وحشية وقاسية، ومن هنا بدأ النضال النسائي نحو المطالبة بالحقوق والمساواة والعدل ايضاً.

ما هي الألوان التي ترمز إلى يوم المرأة العالمي؟

الألوان التي ترمز إلى يوم المرأة العالمي اللون الأخضر والذي يرمز إلى الأمل، اللون الأبيض يرمز إلى النقاء، اللون البنفسجي يرمز غلى الكرامة والعدالة

هل يوجد يوم عالمي للرجل؟

نعم، يوجد يوم عالمي للرجل ويصادف في 19 نوفمبر من كل عام.

اجمل ما قيل في يوم المرأة العالمي

وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة.

المرأة التي تهز المهد بيمينها تستطيع كذلك أن تهز العالم بيسارها المرأة تعرف في دقيقة، ما لا يعرفه الرجل في حياته كلها. أن كل عقل الرجل لا يساوي عاطفة واحدة من عواطف المرأة.

في يوم المرأة العالمي، المرأة هي أحلى هدية أهداها الله الرجل.

تعتبر المرأة كوكب يستنير به الرجل، ومن غيرها يعيش الرجل في الظلام.

المرأة هي مثل الغصن الرطب في الأشجار، تميل مع الريح إلى كل جانب، ومع ذلك لا تنكسر في العاصفة أبداً.

المرأة هي أكبر وأهم مربية للرجل، فهي تعلمه الفضائل الجميلة، وأدب السلوك، ورقة الشعور.

المرأة الصالحة أمنع الحصون.

في يوم المرأة العالمي، إذا أردت قولاً فاسأل رجلاً، وإذا أردت فعلًا فاسأل امرأة.

في يوم المرأة العالمي، إذا أردت أن تعرف رقي أمة بأسرها، فانظر إلى نسائها كيف تكون.

وراء كل رجل سعيد امرأة لا تفارق الابتسامة شفتيها أبداً.

في يوم المرأة العالمي، لا توجد جوهرة في العالم أكثر قيمة من امرأة تنزه نفسها مما يعاب.

في يوم المرأة العالمي، من المدهش أن تضحك المرأة متى تمكنت ولكنها تبكي متى أرادت.

شعار اليوم العالمي للمرأة

شعار اليوم العالمي للمرأة لم يتم إطلاق شعار اليوم العالمي للمرأة لعام 2022 حتى الآن.

تقرير يوم المرأة العالمي

احتفلت الأمم المتحدة في أول يوم دولي رسمي للمرأة في 8 آذار - مارس في عام 1975، ولاحقًا اصبح ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945 أول وثيقة دولية يتم من خلالها التأكيد على مبدأ المساواة بين النساء والرجال.

في 28 شباط/ فبراير1909 تم الاحتفال باليوم الوطني الأول للمرأة في الولايات المتحدة الأمريكية والذي خصصه الحزب الاشتراكي الأمريكي وذلك تكريمًا لإضراب العاملات في مجال الألبسة عام 1908 في نيويورك.

وقامت مدموعة من النساء العاملات بالاحتجاج على ظروف عملهم الصعبة، وقامت النساء في روسيا باختيار آخر يوم أحد من شهر شباط / فبراير لعام 1917 للاحتجاج والإضراب تحت شعار "الخبز والسلام" يوافق هذا الاحتجاج في 8 مارس وفقاً للتقويم الميلادي،وقد أدت حركتهن في نهاية المطاف إلى سن حق المرأة في التصويت في روسيا.

اليوم الدولي للمرأة هي مناسبة للاحتفال بتمكين المرأة والتقدم المحرز في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين، والتفكير النقدي في تلك الإنجازات، والسعي إلى تحقيق زخم أكبر نحو المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم.

أما اليونسكو تعمل من أجل حقوق المرأة وتمكينها في جميع مجالاتها وتعزيز المساواة بين الجنسين، المساواة بين الجنسين هي إحدى الأولويتين العامتين للمنظمة منذ عام 2008، ويتم تنفيذ الأولوية العامة للمساواة بين الجنسين من خلال إجراءات موجهة نحو تحقيق النتائج في الأمانة أو في الدول الأعضاء مع مجموعة واسعة من الشركاء.