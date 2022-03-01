الجهاد الإسلامي : دم الشهداء في جنين والخليل سيزهر نصراً لكل فلسطين

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء 1/3/2022، أن دم الشهداء في جنين والخليل بالضفة المحتلة، سيزهر نصراً لكل فلسطين.

ونعت الحركة، على لسان أ.طارق عز الدين المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، الشهيد عمار شفيق أبو عفيفة (21 عامآ)، من مخيم العروب بالخليل، والذي قضى شهيداً برصاص قوات الاحتلال أثناء المواجهات قرب مدخل بيت فجار في بيت لحم.

ونعت الحركة، الشهيد عمار، مؤكدةً على استمرار مسيرة الدم والشهادة من جنين إلى الخليل، والتي ستبقى جذوة مشتعلة على الغاضبين الصهاينة.

وشدد عز الدين على أن استشهاد البطل عمار، دليل على وحدة الدم وتواصله في كل مدن وقرى الضفة باتجاه الصراع ضد الاحتلال، الذي يواصل اعتداءاته وجرائمه بحق أبناء شعبنا.

وتوجهت الحركة، بالتحية للشباب الثائر في كل المدن والقرى والبلدات وعلى خطوط المواجهة ضد قوات العدو، التي تعيث في أرضنا قتلاً وخراباً وهدماً لبيوت المجاهدين، وتهجيراً لأهلنا في القدس والشيخ جراح.

وأكدت، أن المقاومة المسلحة هي الخيار الوحيد للرد على انتهاك الحرمات والاعتداءات المتكررة، داعيةً الكل الفلسطيني للتوحد خلف خيار المقاومة، والرد بقوة على هذه الانتهاكات وتصعيد العمل المقاوم.

وتقدمت الحركة، بالتعزية والمواساة من عائلة "أبو عفيفة"، سائلين الله أن يتقبل ابنهم شهيداً على طريق القدس، وأن يكون دمه لعنة على القتلة الصهاينة، ونوراً لكل السائرين على درب التحرير.