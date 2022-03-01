رفع أسعار السجائر في مصر

أعلنت الشركة الشرقية للدخان في مصر، اليوم الثلاثاء، رفع أسعار بعض أصناف السجائر في الأسواق، بدءًا من اليوم، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وتكلفة الإنتاج مع الزيادات العالمية في أسعار الشحن.

وعزا الرئيس التنفيذي للشركة هاني أمان، سبب ارتفاع أسعار الدخان، هو "ارتفاع مدخلات الإنتاج، وأسعار الشحن التي ارتفعت بطريقة جنونية وبعض من أنواع الخامات ارتفعت".

وأكدت أمان، أن الشركة تسعى "لامتصاص الزيادات في المواد الخام طالما يمكننا ذلك"، موضحًا أن زيادة أسعار المنتجات هي محاولة لاحتواء جزء من التكلفة المرتفعة في المواد الخام".

وأضاف أن الشركة تحاول طول الوقت التعامل معها دون اللجوء لزيادة السعر على المستهلك التي تكون آخر خطوة نتجه لها في حال لا يمكن احتواء كل الارتفاعات في أسعار الخامات والتكلفة.

ورفعت الشركة، السعر بنسبة 5% فقط، بينما بعض المدخلات ارتفعت 3 أضعاف و4 أضعاف، لم نرفع كشركة أسعار السجائر منذ 3 سنوات، وكل ما كان يحدث زيادة رسوم لصالح هيئات أخرى مثل الضرائب والتأمين الصحي.