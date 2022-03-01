مصرع 11 شخصًا بحريق في دمشق

لقي أحد عشر شخصاً مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء إندلاع حريق في العاصمة السورية دمشق.

وأفادت وزارة الداخلية السورية، بوفاة أحد عشر شخصًا وإنقاذ شخصين وأضرار مادية كبيرة جراء اندلاع حريق في بناء "مول لاميرادا" في شارع الحمراء بمدينة دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": "إنه وصل إلى قسم الإسعاف بالمشفى 7 جثث متفحمة نتيجة الحريق، موضحة أنه لم يتم التعرف عليها وتم نقلها مباشرة إلى الثلاجات لعرضها على الطب الشرعي".

وأشارت "سانا"، إلى أنه ما زالت سيارات الإسعاف في المكان لمؤازرة فرق الإطفاء والدفاع المدني حتى الانتهاء من عمليات الانقاذ.