المجاهدين تنعي شهداء جنين

نعت حركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الشهيد القائد في سرايا القدس، عبد الله الحصري، والشهيد الشاب، شادي نجم، اللذان ارتقيا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في جنين شمال الضفة المحتلة، فجر اليوم.

إليك نص تصربح الصحفي الصادر عن "حركة المجاهدين الفلسطينية".

ننعي بكل فخر واعتزاز الشهيد القائد في سرايا القدس/ عبد الله الحصري، والشهيد الشاب / شادي نجم، الذان ارتقيا برصاص الاحتلال في جنين الثورة والمقاومة.

نؤكد أن الدماء التي تسيل على ثرى فلسطين الطاهرة لا تذهب هدراً بل تزهر عزاً وانتصاراً، لأن الشهداء الأبطال هم أيقونة النصر والتحرير الشامل بإذن الله.

نؤكد أن الرد على هذا الفعل الاجرامي يستوجب إلغاء التعاون الأمني، وإشعال جذوة المقاومة في كافة أرضنا المحتلة حتى تحقيق الخلاص الشامل ودحر الاحتلال عن كامل ترابنا المقدس.

"حركة المجاهدين الفلسطينية"