شهاب: اغتيال العدو للمقاومين يهدف لكسر شوكة المقاومة وتغيير المعادلة التي فرضتها "كتيبة جنين"

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 ، أن العدو من خلال اغتيال المقاومين يحاول كسر شوكة المقاومة في جنين وتغيير المعادلة التي فرضتها كتيبة جنين في الآونة الأخيرة.

وقال شهاب خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" :"الشهيد عبد الله الحصري هو من المقاتلين الأشداء في "كتيبة جنين"، وهو أسير وجريح سابق ثم ختم حياته بنيله رتبة الشهادة في سبيل الله".

وأضاف :"الأبطال من أبناء شعبنا كافة وأبطال "كتيبة جنين" خاصة لا يقبلون الدنية ومستعدون للدفاع دوماً عن فلسطين، لافتاً إلى أن الثابت الأهم أن المقاومة تتصاعد ولن تتوقف واللغة التي يجب مخاطبة الاحتلال بها هي المقاومة".

وأكد شهاب أن قرار حركة الجهاد الإسلامي وكافة فصائل المقاومة في الضفة هو ضرب العدو بكل قوة وثبات .

ولفت إلى أن التغول "الإسرائيلي" جاء في أعقاب حملة اعتقالات أمنية شنتها أجهزة أمن السلطة وهو ما يثبت حجم التنسيق الأمني مع الاحتلال، مشدداً على أن الرد على هذه الجرائم هو مسألة وقت وكلما زاد تغوّل الاحتلال فالمقاومة سترد بشكل قوي ضد هذه الجرائم.

ونوه شهاب إلى أن البشارة التي تحدث عنها أبو معاذ الناطق باسم "كتيبة جنين" هي الروح الوثابة التي يمتلكها المقاومون من كتيبة جنين هي أقوي من كل بشارة، المقاومة لن تترك دماء الشهداء تضيع هدراً".

ووجه القيادي شهاب التحية إلى جماهير شعبنا والمقاتلين الأشداء في جنين والأسرى في سجون الاحتلال.