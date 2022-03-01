القيادي عدنان : ارتقاء الشهداء يأتي في مرحلة حساسة ترفع فيها كتيبة جنين سلاحها في وجه الاحتلال

أكد الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الاسلامي اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 ان ظروف ارتقاء أسدي فلسطين البطلين الشهيد عبد الله الحصري من ســرايــا القدس و شادي نجم (18 عاما) ، مختلفة كونها تأتي في مرحلة حساسة يوم ترفع فيه سرايا القدس وكتيبة جنين سلاحها في وجه الاحتلال دفاعاً عن الأرض .

وقال الشيخ عدنان للاحتلال: "لن تقتولونا ونحن نقول مكررين كلمات الشهيد الحصري ، بأن هذا نهجنا الثابت في فلسطين ، وأننا سنسير على درب ذات الشوكة ولن نتردد حتى نلقى الله شهداء" .

وبين القيادي عدنان: أن الشهداء لم يترددوا لأخر لحظة في الدفاع عن مخيم جنين فهم يدافعون عن أرضنا ويخاطرون بحياتهم من أجل الدفاع عن الأرض ، داعياً كل من يستطيع الوصول إلى مخيم جنين البطل للمشاركة بتشييع بطلي فلسطين الحبيبين عبدالله الحصري وشادي نجم.

ويشار إلى أن شهيدين قد ارتقيا من كتيبة جنين، فجر اليوم الثلاثاء فيما أصيب 3 آخرين، خلال اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وقال مراسلنا: "إن الشهيد الأول هو المطارد عبد الله الحصري (22 عامًا)، من سكان المخيم، حيث استشهد خلال اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حين أن الشهيد الثاني هو شادي خالد نجم (19 عامًا) وهو عامل كان عائدًا من عمله حين أصيب بجروح حرجة، واستشهد لاحقًا".