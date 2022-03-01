اليوم :"ثلاثاء الحسم" نفير عام في كافة محافظات الوطن نصرة للأسرى في معركتهم

دعت مؤسسات الأسرى إلى أوسع مشاركة اليوم الثلاثاء (ثلاثاء الحسم) في الفعاليات المقرة نصرة للأسرى والأسيرات في معركتهم الراهنّة والتي دخلت يومها الـ24 على التوالي، حيث ستقام فعاليات في كافة محافظات الوطن، وسيتزامن ذلك مع خطوات نضالية اليوم في كافة السجون.

وقال نادي الأسير: "إنّه وفي الوقت الذي يواجه أسرانا هجمة ممنهجة بقرار سياسي تشارك فيها كافة أجهزة الاحتلال وبمستوياتها المختلفة، فإن من الواجب نصرتهم بما يليق بتضحياتهم ونضالهم المستمر، وحماية منجزاتهم التي حققتها الحركة الأسير عبر نضال طويل".

يذكر أنّ الأسرى يواصلون برنامجهم النضاليّ، المستند على العصيان والتّمرد على قوانين السّجن، وحتّى اليوم تماطل إدارة سجون الاحتلال بالاستجابة لمطلبهم، وترد عليها بمزيدٍ من عمليات القمع وإجراءات التنكيل.

ودعت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير، مؤسسة الضمير، حريات) للمشاركة في حملة الكترونية تحت هاشتاغ #انتفاضةالأسرى #قرارناحرية وذلك طوال اليوم الثلاثاء 1/3/2022، إسناداً للأسرى الذين يواجهون إجراءات إدارة سجون الاحتلال لليوم 24، وللمعتقلين الإداريين الذين يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم 59.

غرّدوا: #انتفاضةالأسرى #قرارناحرية #الحياة_حق

هذه أوقات وأماكن الفعاليات الإسنادية للأسرى اليوم الثلاثاء

رام الله والبيرة: دوار المنارة - الساعة 11:00 ظهرًا.

قلقيلية: ميدان الشهيد أبو علي إيد - الساعة 11:00 ظهرًا.

بيت لحم: دوار الأسرى – السينما- الساعة 12:00 ظهرًا.

جنين: أمام مقر الصليب الأحمر "المقر الجديد" - الساعة 11:00 ظهرًا.

الخليل: أمام استاد الحسين الدولي - عين سارة - الساعة 12:00 ظهرًا.

طولكرم: أمام مقر الصليب الأحمر – الساعة 10:00 صباحًا.

طوباس: دوار الشهداء- الساعة 11:00 ظهرًا.

نابلس: أمام مقر الصليب الأحمر - الساعة 12:30 ظهراً

أريحا: أمام مقر الصليب الأحمر - الساعة 10:00 صباحًا.