حركة حماس تحمل الاحتلال تداعيات جرائمه وتدعو للنفير العام اليوم

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيدين البطلين، الأسير المحرّر عبد الله الحصري، والشاب شادي نجم (18 عاماً)؛ اللّذين ارتقيا، فجر اليوم، برصاص الاحتلال في مخيم جنين البطولة والتضحية.

وحملت ‏حركة حماس الاحتلال تداعيات جرائمه وإرهابه المنظّم ضدّ أهلنا وشبابنا في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أنَّ الاعتقال والاغتيال لن يزيد شعبنا إلاَّ تمسكاً بالمقاومة الشاملة حتى التحرير والعودة

ودعت حركة حماس الجماهير إلى النفير العام؛ لنحوّل ثلاثاء الغضب وفعاليات التضامن مع الأسرى في معركتهم المستمرة ضد إدارة السجون، إلى انتفاضة ومواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه في عموم الضفة الغربية المحتلة دفاعاً عن أسرانا ومقدساتنا، وتمسّكاً بحقوقنا الوطنية حتى التحرير والعودة.

واستشهد مقاومان من كتيبة جنين، فجر اليوم الثلاثاء فيما أصيب 3 آخرين، خلال اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وقال مراسلنا إن الشهيد الأول هو المطارد عبد الله الحصري (22 عامًا)، من سكان المخيم، حيث استشهد خلال اشتباك مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، في حين أن الشهيد الثاني هو شادي خالد نجم (19 عامًا) وهو عامل كان عائدًا من عمله حين أصيب بجروح حرجة، واستشهد لاحقًا.