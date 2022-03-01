الناطق باسم كتيبة جنين: على الاحتلال أن ينتظر القادم وهو واهم إذا اعتقد أننا غافلون

رداً على استشهاد الحصري قال الناطق العسكري باسم كتيبة جنين أبو معاذ اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 ‘: "إذا كان العدو الصهيوني يعتقد أننا نائمون وغافلون عن مخيمنا فهو واهم أشد الوهم وما حدث له اليوم برهان كبير على يقظة مجاهدينا وترقبهم".

ونعى الناطق العسكري باسم كتيبة جنين أبو معاذ الشهيد البطل شهيد مخيم جنين والذي ارتقى خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بالقول: "يمضي الأخ المجاهد عبدالله الحصري بعد حياة حافلة بالجهاد والمقاومة ويشهد الله على ذلك ونحتسبه عند الله ولا نزكي على الله أحد".

وشدد الناطق العسكري باسم كتيبة جنين أبو معاذ أنه بالرغم جراحنا ومصابنا الذي ألم بنا وبأهلنا في مخيمنا الصامد مخيم جنين نؤكد لكم بأن البشرى قادمة والعدو يعلم تماماً عن ماذا نتحدث وماذا فعل بهم الشهيد المجاهد عبدالله الحصري".

وتابع "الرحمة لشهدائنا والشفاء للجرحى ونسأل الله التمكين والسداد للمجاهدين وربط الله على قلوب أهالي الشهداء الأعزاء الذين يعيدون تصحيح بوصلتنا ووجهتنا نحو القدس ونحو الشهادة".

واستشهد مقاومان من كتيبة جنين، فجر اليوم الثلاثاء فيما أصيب 3 آخرين، خلال اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وقال مراسلنا: "إن الشهيد الأول هو المطارد عبد الله الحصري (22 عامًا)، من سكان المخيم، حيث استشهد خلال اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حين أن الشهيد الثاني هو شادي خالد نجم (19 عامًا) وهو عامل كان عائدًا من عمله حين أصيب بجروح حرجة، واستشهد لاحقًا".