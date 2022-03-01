إصابة جنديين خلال اشتباكات مسلحة و"كتيبة جنين" تتوعد الاحتلال

أصيب جنديان من وحدة دفدفان خلال اشتباك مسلح فجر اليوم في جنين فيما نعت "كتيبة جنين" الشهيد عبد الله الحصري الذي استشهد خلال اشتباك مسلح قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم لاعتقال مقاومين. .

وقال الناطق العسكري باسم كتيبة جنين أبو معاذ: "يمضي الأخ المجاهد عبدالله الحصري بعد حياة حافلة بالجهاد والمقاومة ويشهد الله على ذلك ونحتسبه عند الله ولا نزكي على الله أحد".

وتوعد أبو معاذ الاحتلال قائلا: "إذا كان العدو الصهيوني يعتقد أننا نائمون وغافلون عن مخيمنا فهو واهم أشد الوهم وما حدث له اليوم برهان كبير على يقظة مجاهدينا وترقبهم".

وأضاف "رغم جراحنا ومصابنا الذي ألم بنا وبأهلنا في مخيمنا الصامد مخيم جنين نؤكد لكم بأن البشرى قادمة والعدو يعلم تماماً عن ماذا نتحدث وماذا فعل بهم الشهيد المجاهد عبدالله الحصري".

وأكد بالقول: "الرحمة لشهدائنا والشفاء للجرحى ونسأل الله التمكين والسداد للمجاهدين وربط الله على قلوب أهالي الشهداء الأعزاء الذين يعيدون تصحيح بوصلتنا ووجهتنا نحو القدس ونحو الشهادة".