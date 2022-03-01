شهيدان خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين

استشهد مقاومان من كتيبة جنين، فجر اليوم الثلاثاء فيما أصيب 3 آخرين، خلال اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وقال مراسلنا إن الشهيد الأول هو المطارد عبد الله الحصري (22 عامًا)، من سكان المخيم، حيث استشهد خلال اشتباك مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، في حين أن الشهيد الثاني هو شادي خالد نجم (19 عامًا) وهو عامل كان عائدًا من عمله حين أصيب بجروح حرجة، واستشهد لاحقًا.

وأوضح الدكتور أسامة مراشدة رئيس قسم التخدير والعناية المكثفة في مستشفى ابن سينا أن نجم تعرض لإصابة في الرأس أدت لتكسير الجمجمة وتضرر في الدماغ وجدع الدماغ وأجريت له عملية جراحية، حيث تمكن الأطباء من السيطرة على النزيف وتحويله مباشرة للعناية المكثفة لخطورة حالته، قبل أن يعلن عن استشهاده.





وأفاد شهود عيان أن وحدات اسرائيلية خاصة تسللت إلى مخيم جنين مستخدمة مركبات تحمل لوحات ترخيص فلسطينية، واقتحمت منزل الأسير الشيخ جمال أبو الهيجاء، واعتقلت نجله الأسير المحرر عماد الدين.

وذكر الشهود أن الوحدات الخاصة احتلت العشرات من المنازل ونصبت الكمائن وأطلقت النار بشكل عشوائي نحو كل جسم يتحرك، وتصدى مقاومون من سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى لتلك القوة التي أطلقت النار تجاه المجموعة المقاومة ما أدى إلى إصابة الحصري، قبل أن يعلن عن استشهاده.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في جنين، عن حداد، وإضراب شامل في المحافظة بأكملها.

معلومات عن الشهيد :

الشهيد البطل أحد قادة سرايا القدس "كتيبة جنين "

الشهيد عبد الله احمد ذياب الحصري (23عام) من مخيم جنين من مواليد 27/6/1999م وهو اسير محرر أمضي في سجون الاحتلال أكثر من أربع سنوات على فترتين بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي ومقاومة الاحتلال والقاء زجاجات حارقة على قوات الاحتلال

اعتقل للمرة الأولى بتاريخ 30/7/2016 وحكم عليه 25 شهرا، واعتقل للمرة الثانية بتاريخ 16/6/2019 وحكم عليه بالسجن 26 شهرا حيث أطلق سراحه بتاريخ 15/8/2021 أي قبل حوالي 6 أشهر.







