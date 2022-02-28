أبو تريكة يطالب بمنع الأندية الإسرائيلية من المشاركة في البطولات الدولية أسوة بالروسية

وجه محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق رسالة نارية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعد قراره بوقف واستبعاد منتخب روسيا والأندية من كل البطولاتتعليق ناري من أبو تريكة على قرار فيفا بوقف منتخب وأندية روسيا التابعة له على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكتب تريكة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي والتغريدات القصيرة “تويتر”: “‏‎@fifacom_ar قرار منع الاندية الروسية والمنتخبات من المشاركة فى كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الاندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني لانه محتل ويقتل الاطفال والنساء فى فلسطين منذ سنين ولكنكم تكيلوا بمكيالين”.

وكان ‏الاتحادان الدولي “‎الفيفا” والأوروبي “‎اليويفا” أعلنا في بيان مشترك عن إيقاف منتخب وأندية ‎روسيا من جميع المسابقات لحين إشعار آخر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.