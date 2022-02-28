مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال قرب حاجز الجملة شرق جنين

أطلق مقاومون، مساء اليوم الإثنين، النار تجاه قوات الاحتلال "الاسرائيلي" المتمركزة قرب حاجز الجملة شرق مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، أن مقاومون اطلقوا وابل كثيف من الرصاص تجاه قوات الاحتلال المتمركزة قرب حاجز الجملة، أعلنت على أثره قوات الاحتلال حالة استنفار في محيط الحاجز.

وتشهد مدن الضفة الفلسطينية مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، وعمليات إطلاق نار ومقاومة، ضمن الردود التي أعلنت عنها كتيبة جنين على استشهاد ثلاثة مقاومين من كتائب شهداء الأقصى في نابلس، واعتداءات قطعان المستوطنين المتواصلة على ابناء شعبنا.