يكثر بشكل دائم عمليات البحث من قبل العديد من الامهات وربات البيوت وخاصة الموظفات منهم على طرق لاعداد اكلات سريعة2022، لكسب عامل الوقت نظراً لانشغالهم الدائم في وظائفهم ، فيحاولون المحافظة على استقرار البيت والعائلة بتنظيم واعداد اكلات سريعة2022، في التوقيت المطلوب خاصة موعد الغداء، فقد وضع لكم فريق موقع "فلسطين اليوم" هذه المقالة لنشر وتوضيح طرق اعداد اكلات سريعة2022 باقل جهد ووقت وبراحة تامة.

اكلات سريعة التحضير وسهلة للغداء

وتتنوع طرق اعداد اكلات سريعة2022 من دولة لاخرى، في توفير الميزانية المقررة مسبقًا والتخلص من سؤال ماذا نأكل اليوم، خاصةً مع ضيق الوقت في الموسم الدارسي أو إذا كانت المرأة عاملة، يجعل من مكونات الوجبات تختلف، فيفضل عمل اكلات سريعة قليلة المكونات خاصة مكون اللحوم والدجاج.

أكلات سريعة وبسيطة

وبناء على رصد فريق الموقع عمليات البحث الكثيرة على اكلات سريعة2022 في محركات قوقل، سنوضح لكم في هذه المقالة بالقدر الممكن:

اولا: طريقه عمل كباب حله

المكونات:-

كيلو لحمة مكعبات مسلوقة

طريقه التحضير:

نسلق الحمة اولا ونحضرها وبعد ذلك نشوح البصل فى معلقه سمنه مع زيت لما تلاقى لونه دخل يصفر حطى الثوم المهروس وسيبى البصل يتحمر اوىوبعدين ننزل مكعبات اللحم مع البصل وقلبى انا كنت حطيت معها قطع بطاطس مكعبات وحطى البهارات اللحم وكبابه الصينى والفلفل وتسيبها لحد ما تنزل مياتها عشان هتنزل الصوص بتاعها لما تلاقى الصوص بيقل زودى نصف كوب ماء ساخن اهم شئ ساخن مش بارده عشان البارده هتخليها صعبه انها تستوى بسرعه

ملحوظه لما تكون لحمه موزه ومسلوقه مش بتاخد وقت فى الاستواء

وتقدم مع رز ابيض وعيش

ثانيا طريقه عمل الكبدة

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المكونات:-

فلفل اخضر+توم بودرة + ثووم عادى+ فلفل اسود +بصل بودرة

طريقه التحضير:

نقطع الكبدة او نضربها فى الكبة وبعد ذلك نحمر الكبدة فى السمنة وبعدين ننزل الفلفل والتوابل ولما تستوى تحطى المح والتوم والفلفل الاخضر وتبقة رروعة

وتقدم معاها سلطة طحينة او اى سلطة خضراء

ثالثا طريقه عمل البانيه:

اكلات رمضان 2022 جديدة لاكلات رمضان2022 اكلات سهلة وسريعة رمضان 2022 وصفات رمضان2022 مقادير اكلات رمضان 2022

المكونات:-

2 حبه بصله كبار + 1/2 بانيه + ملح + فلفل + معلقه مسترده + معلقة سمنة

طريقه التحضير:

اول حاجه ببشر البصل وبعد بشرالبصل ضيفى عليه ملح وفلفل ومعلقه مسترده وقلبتهم مع بعض

وحضرى الصينيه اللى هاتعملى فيها البانيه وخدى نصف البصل وافرديه كده فى القاع بعد كده رصي البانيه فوق البصل وبعدين ضفى بقي البصل اللى فاضل عندى ومعلقه سمنه وولعى البوتجاز واول ما تلاقيها هتبدء تغلى هدى النار عليها خالص وسيبيها تطيب مع نفسها وكل عشر دقايق قلبيها من الناحيتين وزودى نص كوب ماء واول ما ميتها تبدء تنشف هتلاقيها بتتحمر من معلقه السمنه اللى كنا ضيفنها معاها فى الاول

( فطيرة المعكرونة )

اكلات رمضان 2022 جديدة لاكلات رمضان2022 اكلات سهلة وسريعة رمضان 2022 وصفات رمضان2022 مقادير اكلات رمضان 2022

المقادير

جرام معكرونه صغيرة ( شكل نصف دائرة)

تسلق ماء وملح و شوي زيت ثم تصفى و تترك حتى تبرد

البيشاميل

3 م ك زبدة

2 م ك زيت

1 بصلة صغيرة مفرومة

4 م ك دقيق

2 كوب حليب

1 مكعب مرق ماجي

4/1 م ص فلفل اسود

4/1 م ص ملح

4/1 كوب جبن شيدر مبروش

4/1 كوب جبن موزاريلا مبروش

4-6 حبات مشروم شرائح طازج ( او علبة صغيره مشروم شرائح)

2/1 كوب بازلاء مجمدة

الطريقة

ضعي الزبدة و الزيت في قدر حتى تذوب الزبدة ثم ضعي البصل حتى يذبل ثم الدقيق

ثم الحليب حتى تحصلي على صلصة البيشاميل شوي جامدة

اضيفي الملح و الفلفل و ابعديها عن النار

اضيفي الجبن بانواعه ثم المشروم و البازلاء و المعكرونة و قلبي جيدا

احضري كيس جلاش كامل

4/1 كوب زبدة ذائبة

4/1 كوب زيت

احضري سينية دائرية و ادهنيها بالخليط ( الزبدة والزيت)

ثم احضري الرقاق و ادهني الرقاق و ضعي اكثر من طبقة و بين كل طبقة ادهني

بالزبدة تقريبا 7-8 رقاقات مع ابقاء حواف الرقاق

خارج الصينية

صبي الحشوة في الوسط ورشي كمية من الجبن الموزاريلا و رشة من الريحان المجفف

ثم غطيها بالحواف جيدا اضيفي رقاقة على الوجه لتعديل منظره و تغطية الحشوة جيدا

ادهني الوجه بالزبدة

و ادخليه الفرن حتى يشقر لونهالمدة 35 – 40 دقيقة

قدميها ساخنة