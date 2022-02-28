طريقة عمل أصابع زينب:

الكثير من عشاق الحلويات تذوق العديد من الأطعمة منها أصابع زينب حيث تعد من أنواع الحلويات اللذيذة، والتي تشتهر بها البلاد العربية وخاصةً بلاد الشام وسوريا، فهي من الحلويات المحببة لدى الكثير منا، مع العلم أن أصابع زينب تشبه لحد كبير بلح الشام في الشكل، وكذلك العوامة من حيث طريقة الإعداد، فهي عبارة عن مزيج من الدقيق، والسكر، والسمنة، والسميد، ثم يُشكل هذا المزيج على شكل أصابع، ثم تُقلى في زيت غزير وحامي، ثم تُغمس بالقطر، وفي هذا المقال سوف نُقدم طريقة عمل أصابع زينب بالطحين.

مقادير عمل أصابع زينب:

يبحث الكثير من عشاق الحلويات عن طريقة عمل أصابع زينب أو بالأخص عن المقادير التي تتكون منها هذه الأكلة، حتى يستطيع عملها بشكل جيد، وفي هذا المقال نريد أن نسرد لكم مقادير عمل أصابع زينب وهي كالأتي:

المقادير كوب من السميد الناعم. نصف كوب من الطحين. نصف كوب من الماء الفاتر. ملعقة صغيرة الحجم من الخميرة الفورية. ملعقتان صغيرتان من السكر الأبيض. ذرة من ملح الطعام. ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة. ملعقة صغيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل أصابع زينب مثل المحلات:

يحاول ربات البيوت أن يصنعوا كالتي تصنع في المحلات، لنتعرف عن هذه الطريقة:

المقادير:

"كوب من الطحين، نصف كوب من السميد، ثلث كوب من الماء، ملعقتان من الزيت النباتي، نصف ملعقة صغيرة الحجم من الخميرة الفورية، رشة من السكر الأبيض، رشة من ملح الطعام، القطر كوبان من السكر الأبيض، كوب من الماء، القليل من عصير الليمون، رشة من الفانيليا، ثلاثة أكواب من الزيت النباتي بغرض القلي، طريقة التحضير يُوضع كلًا من الطحين والسميد والخميرة والسكر والملح في وعاء وتُحرك المُكونات جيدًا، يُسكب الزيت والماء فوق المُكونات الجافة وتُعجن جيدًا، تُغطى العجينة باستخدام قطعة قماش، ثم تترك لمدة 60 دقيقة حتى ترتاح ويتضاعف حجمها، يُجهز القطر في هذه الأثناء، إذ تُوضع جميع المُكونات في قدر على النار، وتُحرك جيدًا حتى يذوب السكر، ثم تترك على النار لمدة 12 دقيقة، وهكذا يُصبح القطر جاهزًا للاستعمال. تُقسم العجينة إلى أصابع صغيرة الحجم، ثم تمرر على مصفاة الطعام البلاستيكية. تُقلي الأصابع بزيت ساخن وتترك حتى تتحمر. تُرفع الأصابع من الزيت ومن ثم تُغطس بالقطر على الفور، تترك الأصابع في مصفات الطعام وذلك لتخلص من القطر الزائد، ومن ثم تُقدم ساخنة.

طريقة عمل أصابع زينب بالسميد:

تستيطع عم أصابع زينب بأكثر من طعم منها السميد، وهنا كتبنا لكم في هذا المقال مقادير عملها بالسميد وهي كالآتي:

المقادير:

"ثلاثة أكواب من الدقيق. كوبان من السميد. كوب من زيت الزيتون. ملعقتان كبيرتان من اليانسون المطحون. ملعقتان كبيرتان من الشومر المطحون. ملعقة صغيرة من القزحة. ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم. كوبان من الماء".

طريقة عمل أصابع زينب بالطريقة السورية:

لا شك ان الحلويات السورية من أشهى الحلويات في الوطن العربي، والكثير يبحث عن طرق عمل الحلويات بالطريقة السورية ومن ضمنها طريقة عمل أصابع زينب بالطريقة السورية، وهنا في هذا المقال أوردنا لكم هذه المقادير وهي كالآتي:

المقادير

750| غرام من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات، 150 غرام من السمنة، 150 غرام من الزبدة الينة بدرجة حرارة المطبخ، 15 غرام من الخميرة الفورية، 250 غرام من السميد، القليل من ملح الطعام، القليل من السكر الأبيض، ماء فاتر للعجن، قطر بارد"

ثلاثة أكواب من الطحين المنخول. ثلاث أرباع كوب من السمن الحيواني. مغلف من الزبدة اللينة. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. كوب من السميد الناعم. ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة كبيرة من الملح. كوب من الماء. كوب من الزيت النباتي للقلي.

طريقة التحضير:

"توضع الخميرة في ربع كأس من الماء الدافئ مع التحريك حتى تذوب الخميرة وتتفاعل بالماء، توضع الطحين في وعاء ويضاف له السميد، والسكر، والملح، وتخلط المكونات مع بعضها البعض وتضاف الزبدة وتفرك مع المكونات حتى تمتزج معها، يضاف خليط الخميرة إلى خليط الطحين مع التحريك جيدًا حتى تعجن معًا، نضع السمن في المايكروويف حتى يذوب ثم يضاف إلى خلط السميد مع العجن حتى تتماسك العجينة ويضاف الماء تدريجيًا إلى الخليط حتى تتعجن وتصبح العجينة طرية متماسكة. تشكل العجينة بشكل قطع صغيرة وتأخذ شكل الأصابع ثم تنقش، يوضع الزيت في مقلاة إلى درجة حرارة متوسطة وتوضع أصابع زينب حتى تأخذ اللون الذهبي من كل الاتجاهات ثم ترفع عن الزيت، توضع أصابع زينب في طبق القطر ومن ثم توضع في طبق التقديم وتكون جاهزة لتقديم".











