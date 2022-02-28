د. صبري: الأقصى غير قابل للتفاوض وبريؤون من أي تنازل عن أرض فلسطين

أكد د.عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك رئيس هيئة العلماء والخطباء رئيس الهيئة الإسلامية العليا اليوم الاثنين 28/2/2022 أن الأقصى غير قابل للتفاوض ولا للتنازل، ولا لما يسمى بالمفاوضات، مُعلناً عن براءته من أي تنازل عن أي أرض فلسطين من البحر للنهر".

جاء ذلك، خلال مؤتمر شعبي كبير نظمته حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بعنوان "المقاومة طريق التحرير"، دعماً وإسناداً للمقاومة في الضفة الباسلة، ولأهلنا في النقب والشيخ جراح، في ذكرى الإسراء والمعراج، وذكرى التحرير الصلاحي للقدس وتزامناً مع انطلاق أسبوع القدس.

وقال د. صبري :"إن أهل بيت المقدس على العهد والوعد صامدون مرابطون وثابتون رغم ما يعانيه من تغول وبطش من قبل الاحتلال"، مُعرباً عن أمله أن يستمر الإخوة في مناطق الداخل المحتل والضفة بمؤازرة القدس وأحيائها وضواحيها.

وثمن د. صبري، متابعة ما يجري في مدينة القدس وما يجري فيها من أحداث، وما يعانيه أبناؤنا في حي الشيخ الجراح وجبل المكبر وباب العامود وسلوان والعيساوية ووادي الربابة وأحياء القدس بأكملها وما يعانيه من تغول وبطش من قبل الاحتلال، مجدداً تقديره لجهود أبطالنا في غزة العزة الذين وقفوا وقفة الرجولة والشهامة دفاعاً عن الأقصى.

وتابع: "نحن أسرة واحدة وشعب واحد جزء من الأمة العربية والإسلامية جمعاء، وأن الذكرى مؤشر لأن تبقى مدينة القدس حاضرة في كل يوم وليس في ذكرى الإسراء والمعراج ونسأل الثبات ولنا ولكم".