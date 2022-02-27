تشكيلة برشلونة لمباراة اليوم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:14 م
27 فبراير 2022
تشكيلة برشلونة لمباراة اليوم
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تشكيلة برشلونة لمباراة اليوم، يستقبل ملعب "كامب نو" مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو، مساء اليوم الأحد، بمنافسات الدوري الإسباني "الليجا" لموسم 2021-2022.

وتأتي مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لليجا.

تشكيلة برشلونة لمباراة اليوم

حصد برشلونة 19 نقطة في آخر 9 مباريات في الدوري تحت قيادة تشافي، مما يتركه في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

في غضون ذلك يبحث أتلتيك بلباو عن فوزه الأول خارج أرضه على البلوجرانا في الدوري منذ نوفمبر 2001، ويحتل أتلتيك بلباو المركز الثامن في جدول الترتيب وفي رصيده 37 نقطة، فريق الموقع خصص هذه المقالة للحديث عن مباراة برشلونة و تشكيلة برشلونة لمباراة اليوم و رابط برشلونة واتلتيك بلباو مباشر

تشكيلة برشلونة لمباراة اليوم

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بلباو

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، أراخو، بيكيه، داني ألفيس.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: جافي، أوباميانج، أداما تراوري.

معلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

يعلق على المباراة عصام الشوالي عبر قناتي beIN sports HD 1، وbeIN sports 1 HD premium.

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