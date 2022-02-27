الأسير محمد جرادات يدخل عامه الـ 20 والأخير في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، الأحد، أن الأسير المجاهد محمد عبد الرحيم مفلح جرادات (44 عامًا) من بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين بالضفة المحتلة، أنهى تسعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه العشرين والأخير في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضحت مهجة القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 27/02/2003م، وأصدرت المحكمة "الإسرائيلي" بحقه حكمًا بالسجن (20) عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد الاحتلال.

جديرٌ بالذكر، أن الأسير محمد جرادات ولد بتاريخ 09/10/1978م، وهو متزوج، ولديه ابن واحد، ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.

