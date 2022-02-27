تعرف على عدد ساعات صيام رمضان 2022 في دول العالم

تختلف عدد ساعات صيام رمضان 2022 بين دول العالم، ويرجع ذلك في الأساس إلى اختلاف طول اليوم بين منطقة وأخرى، إضافة إلى بعض العوامل الفلكية.

ويعد رمضان الشهر التاسع في التقويم الهجري، وهو من أقدس الشهور الإسلامية ويستمر صومه طوال الشهر أي 29 أو 30 يوما حسب رؤية الهلال.

مثلما يختلف موعد بداية شهر رمضان المعظم من دولة إلى أخرى وفقا للحسابات الفلكية، تختلف أيضا عدد ساعات صومه بين البلدان، بل وتتباين داخل الدولة الواحدة إذا كانت مساحتها شاسعة.

وعلى رأس عوامل الاختلاف في ساعات صيام رمضان 2022 بين البلدان وقت العام (الفصول) والمسافة من خط الاستواء، فضلا عن بعض الأشياء العلمية الأخرى التي تجعل الشمس تبدو أطول أو أقصر حسب مكان الدولة.

يبدأ شهر رمضان الكريم في اليوم الأول أو الثاني من أبريل 2022؛ اعتمادًا على رؤية كل دولة الهلال الجديد.

ومن المتوقع أن يكون القمر مرئيًا بالعين المجردة عند غروب الشمس يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022، وهو يوم الرؤية.

وبذلك، تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 فلكيا يوم السبت 2 أبريل عام 2022 ويبدأ الصوم لمدة 30 يوماً وينتهي عند غروب الشمس يوم الأحد 1 مايو 2022.

عدد ساعات صيام رمضان 2022

تختلف ساعات صيام رمضان 2022 بين مدن العالم، وبينما تصل في الدول ذات أطول عدد ساعات إلى 20 ساعة وأكثر، تبلغ في البلدان الأقصر نحو 12 ساعة تقريبا.

ويلعب الموقع الجغرافي دورا مهما في تحديد عدد ساعات الصيام لكل دولة، حيث إن الدول القريبة من شمال الكرة الأرضية تطول فيها ساعات الصيام بينما تقل كلما اتجهنا نحو القطب الجنوبي.

ومن أبرز الدول الأطول في عدد ساعات صيام رمضان 2022 النرويج وجرينلاند وفنلندا، بينما تتصدر نيوزيلندا والأرجنتين وجنوب أفريقيا وجزر القمر قائمة الدول صاحبة أقصر ساعات الصيام في العالم.

و هذه أبرز الدول وعدد ساعات صوم شهر رمضان المعظم في كل منها، كالتالي:

1- الدول العربية

تتباين عدد ساعات صيام رمضان 2022 في الدول العربية بين 14 و15 ساعة، من بينها:

- أبوظبي، الإمارات: 15 ساعة

- القاهرة، مصر: 15 ساعة

- الرياض، السعودية: 15 ساعة

- الكويت، الكويت: 15 ساعة

- بيروت، لبنان: 15 ساعة

- عمان، الأردن: 15 ساعة

- القدس، فلسطين: 15 ساعة

- مسقط، عمان: متوسط 15 ساعة

- تونس، تونس: 15 ساعة و30 دقيقة

- الجزائر، الجزائر: 15 ساعة و30 دقيقة

- الرباط، المغرب: 15 ساعة و30 دقيقة

- موروني، جزر القمر: 13 ساعة

الدول الإسلامي

خارج حدود المنطقة العربية، تتباين عدد ساعات صيام رمضان 2022 في أشهر الدول التي تضم جاليات كبيرة من المسلمين كما يلي:

- إسلام أباد، باكستان: 16 ساعة

- نيودلهي، الهند: 15 ساعة

- أنقرة، تركيا: 14 ساعة و30 دقيقة

- طهران، إيران: 16 ساعة

- كابول، أفغانستان: 17 ساعة

- سنغافورة، سنغافورة: متوسط 13 ساعة و30 دقيقة

- داكار، السنغال: 14 ساعة

أبرز دول العالم

هذه قائمة بعدد ساعات الصيام في أشهر العواصم العالمية، كما يلي:

- واشنطن، الولايات المتحدة: 16 ساعة

- لندن، المملكة المتحدة: 18 ساعة و30 دقيقة

- باريس، فرنسا: 17 ساعة

- برلين، ألمانيا: 19 ساعة

- مدريد، إسبانيا: 16 ساعة و30 دقيقة

- جلاسكو، اسكتلندا: 18 ساعة

- أوسلو، النرويج: 20 ساعة

- زيورخ، سويسرا: 18 ساعة

- هلسنكي، فنلندا: 20 ساعة

- وارسو، بولندا: 18 ساعة و30 دقيقة

- ويلينجتون، نيوزيلندا: 11 ساعة و30 دقيقة

- نوك، جرينلاند: 20 ساعة

- موسكو، روسيا: 20 ساعة

- بكين، الصين: 16 ساعة و30 دقيقة

- طوكيو، اليابان: 16 ساعة

- هونغ كونغ: 15 ساعة

- أوتاوا، كندا: 16 ساعة

- بانكوك ، تايلاند: 14 ساعة

- كانبرا، أستراليا: 11 ساعة و59 دقيقة

- كيب تاون، جنوب أفريقيا: 11 ساعة و30 دقيقة

- أوشوايا، الأرجنتين: 12 ساعة

- سانتياجو، تشيلي: 12 ساعة و41 دقيقة