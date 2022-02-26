شهاب: ما يجري في الضفة الغربية فلتان أمني يهدف للنيل من الصمود الفلسطيني المتصاعد في وجه الاحتلال

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب أن ما يجري في الضفة الغربية عمل ممنهج بشكل فلتان أمني للنيل من حالة الصمود الفلسطيني المتصاعد في وجه الاحتلال، مشيراً الى أنه كلما ارتفعت وتيرة المقاومة برزت حالة الفلتان الأمني لحرف البوصلة وخلق فتنة داخلية وصدام فلسطيني.

جاء حديث شهاب في معرض تعقيبه على اطلاق النار الذي تعرض له القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان في نابلس مساء اليوم السبت.

و أوضح شهاب أن هناك شبكة منظمة من أصحاب المصالح التي تدير الفلتان وهي ذاتها التي تدير وتقود التنسيق الأمني مع الاحتلال.

و دعا شهاب كافة القوى للتحرك و اعلاء صوتها في مواجهة الفلتان ومحاولة المساس بالرموز الوطنية الفلسطينية.

كما طالب القيادي في الجهاد لتشكيل جبهة وطنية لانقاذ الحالة الوطنية من هذا العبث الذي يسعى البعض لتمريره على حساب مواجهتنا مع الاحتلال.

يشار الى أن القيادي في الجهاد الشيخ خضر عدنان تعرض لاطلاق نار من قبل مسلحين كانوا يستقلون سيارة في مدينة نابلس بالضفة الغربية.