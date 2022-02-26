إطلاق نار اتجاه تجمع لجنود الاحتلال في جنين

أطلق مقاومون فلسطينيون، اليوم السبت، النار اتجاه حاجز دوتان العسكري جنوب غرب جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بإطلاق نار صوب تجمع لجنود الاحتلال على حاجز دوتان العسكري جنوب غرب جنين، فيما استنفرت قوات الاحتلال بالمكان.

ولم تبلغ وسائل الإعلام العبرية، عن وقوع إصابات جراء هذا الاستهداف.

وحذر الناطق العسكري باسم كتيبة جنين، أبو معاذ، الخميس الماضي، جيش الاحتلال من هدم منزل عائلة جرادات في مدينة جنين بالضفة المحتلة.

وقال أبو معاذ : "ليعلم العدو الصهيوني أنه في حال أقدم على أي عملية هدم لأحد منازل عائلة جرادات، فالخبر ما سيرى هو وجنوده، فالعدو قد خبرنا جيداً".

وهددت "كتيبة جنين" في وقت سابق، قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بالرد على كل محاولة اقتحام لمدن الضفة الفلسطينية.