مباريات اليوم السبت، تقام اليوم السبت 26 - 2 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباراتى الأهلي ضد صن داونز والوداد ضد الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا، والتي تصنف كأفضل مباريات اليوم السبت، لقوتها وأفضلية لاعبيها.

وحرصاً من فريق الموقع على تزويد المتابعين بشكل دائم على مواعيد وأبرز مباريات اليوم السبت، خاصة وأن عمليات بحث كثيرة رصدت على مباريات اليوم ، وخاصة مباريات اليوم السبت ، والقنوات الناقلة والمواعيد المتاحة لغرض المباريات في الدول العربية.

مباريات اليوم السبت

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الترجي X النجم الساحلي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD

ساجرادا اسبيرانسا X بيترو أتلتيكو – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 4 HD

جوانينج جالاكسي X شباب بلوزداد – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 3 HD

الوداد X الزمالك – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 4 HD

الأهلي X صن داونز – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليدز يونايتد X توتنهام – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر يونايتد X واتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

كريستال بالاس X بيرنلي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

برايتون X أستون فيلا – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

برينتفورد X نيوكاسل يونايتد – الساعة 5 مساء

إيفرتون X مانشستر سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال مايوركا X فالنسيا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

خيتافي X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

رايو فاليكانو X ريال مدريد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد X سيلتا فيجو – الساعة 10:00 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مباريات اليوم السبت

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا X بولونيا – الساعة 4 عصرا

إمبولي X يوفنتوس – الساعة 7 مساء

ساسولو X فيورنتينا – الساعة 9:45 مساء





مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ X فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا

باير ليفركوزن X أرمينيا بيليفيلد – الساعة 4:30 عصرا

فرايبورج X هيرتا برلين – الساعة 4:30 عصرا

يونيون برلين X ماينز 05 – الساعة 4:30 عصرا

جروتر فيورث X كولن – الساعة 4:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت X بايرن ميونخ – الساعة 7:30 مسا

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ستراسبورج X نيس – الساعة 6 مساء

باريس سان جيرمان X سانت إيتيان – الساعة 10 مساء

مباريات اليوم السبت

مواعيد مباريات الدوري السعودى والقنوات الناقلة

ضمك X الرائد – الساعة 3:15 عصرا على قناة الرياضية السعودية

النصر X أبها – الساعة 5:30 مساء على قناة الرياضية السعودية

الهلال X الحزم – الساعة 5:30 مساء على قناة الرياضية السعودية 2

الأهلي X الاتحاد – الساعة 8:00 على قناة الرياضية السعودية