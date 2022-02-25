الجهاد الاسلامي و ذراعها العسكري ينعيان والدة الشهيدين حسن و محمود البنا

نعت حركة الجهاد الإسلامي و ذراعها العسكري سرايا القدس مساء اليوم الجمعة والدة المجاهدين الشهيدين حسن ومحمود موسى البنا.

و هذا بيان النعي:

بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

♦️ نعي والدة المجاهدين الشهيدين حسن ومحمود موسى البنا

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري "سرايا القدس"، الوالدة المجاهدة المغفور لها بإذن الله تعالى/ أم رائد البنا ، والدة الشهيدين المجاهدين حسن ومحمود موسى البنا، التي توفيت اليوم الجمعة في مدينة غزة، عن عمر ناهز الـ (72 عاماً) قضتها طائعة لربها صابرة محتسبة، وقد أدت رسالتها في تربية أبنائها على أكمل وجه وحثتهم على الجهاد والمقاومة فكانوا نِعمَ المرابطين والمجاهدين.

وتتقدم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري "سرايا القدس" بخالص التعازي والمواساة، من زوجها الصابر المرابط "أبي رائد" ، ومن أبنائها وأحفادها وعموم عائلتها، سائلين الله تبارك وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، وأن يكرم مثواها ويسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسُنَ أولئكَ رفيقاً.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الجمعة 24 رجب 1443هـ، 25 فبراير 2022م