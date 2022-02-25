القائد النخالة يعزي عائلة الشهيد محمود الخواجا بوفاة الحاجة أم يوسف

قدم الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة بالتعزية لعائلة الشهيد القائد محمود الخواجا بوفاة والدة الشهيد، ام يوسف الخواجا.

و قال الأمين العام في برقية التعزية: "أعزي عائلة الشهيد القائد محمود الخواجا بوفاة الوالدة المجاهدة المغفور لها بإذن الله أم يوسف الخواجا."

و أكد أن الحاجة أم يوسف كانت في حياتها نموذجاً للمرأة الفلسطينية التي تشجع أبناءها على الجهاد والمقاومة وتحتضن المجاهدين.

كما عزى الأمين العام أبناء الفقيدة المجاهدة أم يوسف وأحفادها وعائلتها وعموم المجاهدين الذين أحبتهم وأحبوها ، سائلاً الله تعالى أن يتغمد أم يوسف بواسع الرحمة والرضوان وأن يجمعها بنجلها الشهيد محمود وكل الشهداء والصالحين.