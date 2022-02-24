عدنان في حفل استقبال القواسمي: نرفع الرؤوس بكم عالياً

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عن الأسيرين المجاهدين، هشام أبو هواش (41 عاماً) الذي خاض معركة الإضراب عن الطعام لـ(141 يوماً)، ومقداد القواسمي (24 عاماً) الذي خاض إضراباً عن الطعام لـ(113 يوماً)، وكلاهما من مدينة الخليل المحتلة.

وبارك القيادي المحرر خضر عدنان في كلمة له، لعوائل الأسيرين مقداد القواسمي وهشام أبو هواش وأهلنا في جبل الخليل بمناسبة الإفراج عنهما، قائلاً: اليوم نستقبل بطلين من أبطال فلسطين.

وأشاد بعائلة القواسمي، أهل الشهيد القائد عبد الله القواسمي، مضيفاً بقوله: طبتم بما جاهدتم وصبرتم وقاومتم وأسرتم، طبتم وأنتم تحررون اليوم، نرفع الرؤوس بكم عالياً بمقداد المنتصر الذي كسر الاحتلال.

وختم كلمته، أنه بحرية مقداد القواسمي وهشام أبو هواش، نفتقد شيخ الأرض سليمان الهذالين الذي كان يهتف باسم مقداد وهشام وكل الأسرى، مرسلاً التحية والسلام للشهداء والأسرى