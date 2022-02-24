تظاهرة أمام السفارة الروسية في "تل أبيب" احتجاجاً على غزو أوكرانيا

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن مظاهرة خرجت مساء اليوم الخميس أمام السفارة الروسية في تل أبيب، احتجاجًا على الغزو الورسي لأوكرانيا.

وقالت الصحيفة: إن نحو 200 متظاهر غالبيتهم من أصل أوكراني تظاهروا اليوم أمام السفارة الروسية في تل أبيب.

وأضافت أن المتظاهرين رفعوا شعارات مناهضة للغزو الروسي لأوكرانيا، ورددوا شتائم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورفعوا الأعلام الأوكرانية، وهتفوا قائلين: "بوتين قاتل وعنيف وخطير".

وتواصل روسيا مهاجمة أوكرانيا، حيث أعلن الجيش الروسي أن وحداته دمرت منذ بدء الحملة العسكرية 74 منشأة عسكرية، من بينها 11 مهبطًا للطائرات.

وذكرت شبكة "CNN" أن القوات الروسية سيطرت على مطار "جوستوميل" الذي يبعد عن العاصمة كييف 25 كيلومترًا، واستهدفت مستشفى في منطقة "دونيتسك" مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص.

وبدوره دعا وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، الأسرة الدولية إلى فرض عقوبات مشددة على روسيا، كما طلب منها مساعدة بلاده عسكريًا واقتصاديًا.