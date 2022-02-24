روسيا ترد على بيان "إسرائيل" الداعم لأوكرانيا

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، أن روسيا ردت على بيان "إسرائيل" الداعم لأوكرانيا ضد الغزو الروسي.

وبحسب الصحيفة، أصدرت روسيا بيانًا يُدين خطط "إسرائيل" للبناء في مرتفعات الجولان.

وعبرت روسيا في بيانها عن قلقها من خطط إسرائيل لتوسيع الاستيطان في مرتفعات الجولان، قائلةً إنها بذلك تنتهك اتفاقية جنيف لعام 1949.

وجاء في البيان أن "روسيا لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان التي هي جزء من سوريا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، صرح اليوم أن بلاده تمد يد العون لتقديم كافة المعونات الإنسانية اللازمة للمواطنين الأوكرانيين.

ومن جهته، وجه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إدانة صريحة لأعمال روسيا في أوكرانيا.