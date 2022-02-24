الصحة بغزة تصدر تنويها للمواطنين بشأن أجهزة التصوير الطبي

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، تنويها هامًا للمواطنين بشأن أجهزة التصوير الطبي جهاز الأشعة المقطعية الخاص بمستشفى شهداء الأقصى.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخه عنه :" بعد امتناع ومماطلة الاحتلال عن إدخال أجهزة التصوير الطبي وقطع الغيار الخاصة بعدد آخر من تلك الأجهزة ومنها جهاز الأشعة المقطعية الخاص بمستشفى شهداء الأقصى، شرعت الوزارة في سحب جهاز ct من مجمع الشفاء الطبي إلى مستشفى شهداء الأقصى وسيتم الانتهاء من تركيبه هناك في غضون أسبوع ".

وفيما يلى نص التصريح كاملاً :

⭕️ تصريح صحفي صادر عن وزارة الصحة

بعد امتناع ومماطلة الاحتلال عن إدخال أجهزة التصوير الطبي وقطع الغيار الخاصة بعدد آخر من تلك الأجهزة ومنها جهاز الأشعة المقطعية الخاص بمستشفى شهداء الأقصى، شرعت الوزارة في سحب جهاز ct من مجمع الشفاء الطبي إلى مستشفى شهداء الأقصى وسيتم الانتهاء من تركيبه هناك في غضون أسبوع .

وزارة الصحة

24فبراير 2022م