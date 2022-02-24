الهندي: المقاومة الفلسطينية تبذل كل التضحيات دفاعًا عن القدس من اعتداءات الاحتلال المتصاعدة

أكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، د. محمد الهندي، اليوم الخميس، أن الهجمة الإسرائيلية تشتد ضد المقدسين ومقدسات الأمة في مدينة القدس المحتلة، موضحًا أن "أهالي القدس يعلمون أنهم ليسوا وحدهم في هذه المعركة وهم جزء من أمة عظيمة، مستعدة لتقديم التضحيات كما كانت دوما في حماية المقدسات وتحرير الأقصى".

وبيّن، القيادي د. الهندي، في كلمة له بافتتاح أسبوع القدس العالمي على "برنامج الزووم"، أن "الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة يدركون عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وهم ينتصبون في الخندق الأول دفاعًا عن العقيدة وعن التاريخ والأرض والمقدسات".

وقال الهندي: إن "الشعب الفلسطيني ومقاومته يسطران بإيمانهم وصبرهم وثباتهم وتحديهم في مواجهة كيان الاحتلال المشبع بالحقد والعنصرية والسلاح، أسمى آيات البطولة والفداء"، مشدّدًا على أن الفلسطينيين يبذلون كل التضحيات دفاعًا عن القدس ومقدساتها.

وأضاف أن معركة سيف القدس التي خاضتها المقاومة في مايو الماضي على مدار 11 يوما في دك معاقل العدو، "تبقى علامة فارقة على أن الحصار والمعاناة لا تزيد الشعب الفلسطيني إلى ثباتًا واصرارًا على الجهاد".

وتابع الهندي: "ستبقى ذكرى تحرير القدس، زادنا على الطريق حتى تحقيق النصر المبين".

وحول الدول المطبعة مع العدو، ذكر، أن الدول العربية المطبعة تستجدي الحماية والتبعية من الغزاه في مقدمتهم اسرائيل التي لا تبحث عن حلفاء، إنما على اتباع"، مؤكدًا أنه "لا نهضة في المنطقة بدون القدس".